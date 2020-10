Super Bowl LV se disputaría con público. Pese a que algunos equipos de la NFL abrieron sus estadios para la temporada 2020, la gran incógnita es si el Super Bowl LV, que se disputará en febrero de 2021, podrá contar con la presencia de aficionados en medio de la pandemia de COVID-19. De acuerdo a Adam Schefter, reportero de ESPN, la Liga mantiene sus planes de disputar ese juego con público.

One other note to the limited seating now expected at Super Bowl LV: If a Week 18 is added to this regular season, the off week would be eliminated and Super Bowl LV would stay on February 7. pic.twitter.com/wANGPM1Z7f

— Adam Schefter (@AdamSchefter) October 28, 2020