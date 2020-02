Super Bowl LIV no fue el más visto de la historia. A pesar del buen partido que brindaron los Jefes de Kansas City y los 49’s de San Francisco, no fue el Super Bowl más visto de la historia. De acuerdo a la empresa Nielsen, cerca de 100 millones de personas en Estados Unidos observaron el juego que definió al campeón de la temporada 2019 de la NFL.

Según estimaciones de Nielsen, 99.9 millones de televidentes sintonizaron el Súper Tazón LIV, el cual fue ganador por Kansas City, que rompió una sequía de 50 años sin ganar el trofeo Vince Lombardi.

A pesar de que no estuvo cerca de ser el Super Bowl más visto de la historia, la edición 54 de este famoso evento rompió con la tendencia de cuatro años a la baja en los ratings. El partido entre 49’s y Jefes tuvo un incremento de 1.4 millones de espectadores en comparación con el encuentro del año pasado entre Patriotas de Nueva Inglaterra y Carneros de Los Ángeles.

La cifra más alta de televidentes de los últimos años llegó en 2015, cuando 114.4 millones de personas sintonizaron el duelo entre Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle.

Kansas City posted an extraordinary 55.7 rating and 89 share for the Chiefs first Super Bowl win in 50 years.

Local viewing peaked in the final quarter hour at a 62.6 rating and an astonishing 97 share.

— Michael Mulvihill (@mulvihill79) February 3, 2020