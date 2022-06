Suma Veracruz cinco medallas de plata en ajedrez.

Miguel Ángel Carrillo consiguió cuatro preseas para Veracruz. Yasmín Jiménez logró por segundo año plata en Blitz.

Concluyeron las competencias de la disciplina de Ajedrez celebradas del 2 al 6 de junio en el Centro de Convenciones de La Paz donde la selección del Estado de Veracruz logró subirse al podio en cinco ocasiones en los Nacionales CONADE 2022 de esta disciplina.

Fueron tres modalidades en donde Camila Danae Porras (SUB 12), Osmar Tadeo Roca (SUB 12), Alexis Ramírez (SUB 14), Miguel Ángel Carrillo (SUB 14), Yasmín Jiménez (SUB 14), Erandi Hernández(SUB 16) y Roman Amisadai Lagunes (SUB 16) se enfrentaron a ajedrecistas de todo el país en los Juegos Nacionales CONADE 2022.

Del 2 al 4 de junio se disputaron los encuentros en la Modalidad Clásica, en donde la selección veracruzana consiguió una buena suma de puntos aunque no logró subirse al podio.

Fue el día 5 de junio en la Modalidad Rápida (25+5) donde llegaron las primeras dos medallas de la mano de Miguel Ángel Carrillo Fonseca, quien con la suma de 6 puntos totales logró adjudicarse las platas en las categorías SUB 14 INDIVIDUAL MASCULINO Y SUB 14 MIXTO.

El 6 de junio fue el día más fructuoso para delegación de Veracruz, por la mañana se disputaron los encuentros en la Modalidad Rápida (10+5) donde nuevamente, Miguel Carrillo se colgaría doble plata en las categorías SUB 14 INDIVIDUAL MASCULINO Y SUB 14 MIXTO. Por la tarde del mismo día se llevaron a cabo las partidas en la Modalidad Blitz (3+2), en donde Yasmín Jiménez logró entrar al podio para llevarse la quinta y última medalla para la Delegación de Veracruz.

Román Amisadai Lagunes tuvo una participación destacada en las competencias de Ajedrez al lograr el cuarto lugar a nivel nacional en la disciplina en su categoría.

En el Centro de Convenciones de La Paz se llevó a cabo la premiación de la disciplina de Ajedrez encabezada por Gilberto García Higuera, Director General del INSUDE quien dio un mensaje de agradecimiento a todas las delegaciones y a CONADE por la presencia y el desarrollo de la competencia en la sede sudcaliforniana. Se destaca además la participación en esta esta entrega de medallas del Dr. Mario Ramírez Barajas, Presidente de la Federación Nacional de Ajedrez de México.

El cuerpo técnico responsable de la Selección de ajedrecistas veracruzanos está conformado por Daniel Hernández Hernández, Delegado; Rubén Darío Contreras Medina, Jefe a cargo de Entrenadores; y Francisco Rutilo Domínguez Acua, entrenador del equipo.

Miguel Ángel Carrillo que sumó cuatro preseas en estos Juegos Nacionales CONADE 2022 se dijo feliz por su participación:

“Se siente bien ganar, me siento feliz, al principio no fue fácil pero el juego se analiza y no te das por vencido, los ‘profes’ siempre me aconsejaron que pensara bien y que no me pusiera nervioso. Esta medalla se la dedico a mi madre”.

Yasmín Jiménez, logró por segundo año consecutivo subirse al podio en Juegos Nacionales:

“Estoy muy contenta por la medalla, al principio se me complicó un poco pero mantuve la confianza porque ya me había enfrentado a la última rival y la había vencido, me sentí segura porque esta modalidad me gusta mucho.

Mis entrenamientos eran línea tres veces a la semana ahí reforcé bien los conceptos que ayudaron en la competencia. Esta medalla se la dedico a mi mamá”.

Francisco Domínguez Acua, entrenador de la selección de Ajedrez veracruzana calificó de exitoso este año para nuestro estado:

“Excelente trabajo para la delegación, las categorías muy difíciles pero los jugadores hicieron buen trabajo, nos vamos muy contentos y con expectativas grandes para el siguiente año. Llevamos más de 4 o 5 años entrenando, empezamos desde cero y aquí están dándose los resultados. Estos juegos son con especial dedicatoria a Acayucan que logró 4 medallas”.

La relación de puntos por modalidad en la disciplina de Ajedrez queda de la siguiente manera:

MODALIDAD CLÁSICA

SUB 12 FEM. Camila Danae Porras • 3.5 PT

SUB 12 MASC. Osmar Tadeo Roca • 2.5 PT

SUB 14 MASC. Alexis Ramírez • 2.5 PT

SUB 14 MASC. Miguel Ángel Carrillo • 3.5 PT

SUB 16 FEM. Yasmín Jiménez • 3.5 PT

SUB 16 FEM. Erandi Hernández • 2.5 PT

SUB 16 FEM. Román Amisadai Lagunes • 3.5 PT

MODALIDAD RÁPIDA (25+10)

SUB 12 FEM. Camila Danae Porras • 4 PT

SUB 12 MASC. Osmar Tadeo Roca • 3 PT

SUB 14 MASC. Alexis Ramírez • 4 PT

SUB 14 MASC. Miguel Ángel Carrillo • 6 PT

SUB 16 FEM. Yasmín Jiménez • 2.5 PT

SUB 16 FEM. Erandi Hernández • 2.5 PT

SUB 16 FEM. Román Amisadai Lagunes • 5 PT

MODALIDAD RÁPIDA (10+5)

SUB 12 FEM. Camila Danae Porras • 2 PT

SUB 12 MASC. Osmar Tadeo Roca • 4.5 PT

SUB 14 MASC. Alexis Ramírez • 4.5 PT

SUB 14 MASC. Miguel Angel Carrillo • 5.5 PT

SUB 16 FEM. Yasmín Jiménez • 3 PT

SUB 16 FEM. Erandi Hernández • 2.5 PT

SUB 16 FEM. Román Amisadai Lagunes • 5 PT

MODALIDAD BLITZ (3+2)

SUB 12 FEM. Camila Danae Porras • 1.5 PT

SUB 12 MASC. Osmar Tadeo Roca • 4.5 PT

SUB 14 MASC. Alexis Ramírez • 3.5 PT

SUB 14 MASC. Miguel Angel Carrillo • 3.5 PT

SUB 16 FEM. Yasmín Jiménez • 5 PT

SUB 16 FEM. Erandi Hernández • 3.5 PT

SUB 16 FEM. Román Amisadai Lagunes • 4.5 PT.

