Sultanes de Monterrey reciben vacuna contra el COVID-19. A exactamente 15 días de su debut en la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) los Sultanes de Monterrey confirmaron que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Los peloteros y entrenadores recibieron la inyección en territorio nacional gracias a una gestión de la directiva.

Sultanes reciben primera dosis de la vacuna contra Covid-19 💉🦠



➡https://t.co/V9IvxeNHnl pic.twitter.com/C9hjRTqHz4 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 5, 2021

“La verdad que fuimos muy afortunados en ese aspecto. El sábado pasado, hace cuatro días, el equipo fue vacunado. El equipo está vacunado con la primera dosis, vino gente de Texas, por ahí con algunos contactos de la gerencia se pudieron conseguir dosis de Estados Unidos y vacunar a todo el plantel”, declaró Homar Rojas, mánager de los Sultanes, en entrevista con Multimedios Deportes.

Sultanes de Monterrey reciben primera dosis de vacuna contra COVID-19 https://t.co/fY1wn0uuOn pic.twitter.com/HvdaKZ4glW — MedioTiempo (@mediotiempo) May 5, 2021

Rojas confirmó que la siguiente vacuna, de la cual no especificó la marca, la obtendrán el próximo mes, cuando viajen a Tamaulipas para medirse en una serie de tres encuentros ante los Tecolotes de los Dos Laredos. “Y la segunda dosis estaremos jugando si no me equivoco los primeros de junio en Laredo contra Tecos y ahí obtendremos la segunda dosis, entonces por esa parte ya estamos todo el equipo vacunado”.

Sultanes de Monterrey reciben vacuna contra el COVID-19 y obtendrán la segunda dosis en los primeros días de junio

Finalmente, el mánager de Monterrey reveló que algunos de los peloteros sufrieron algunas reacciones tras recibir la inoculación, lo que provocó su ausencia en el partido de pretemporada del domingo ante los Saraperos de Saltillo.

Recibe Sultanes de Monterrey primera dosis de vacuna antiCovidhttps://t.co/OCudtYlUWh — El Tiempo Monclova (@TiempoMonclova) May 5, 2021

Los Sultanes de Monterrey serán los encargados de abrir la temporada 2021 de la LMB el próximo 20 de mayo, cuando visiten al vigente campeón Acereros de Monclova.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen