Sugieren que Raúl Jiménez vaya al Manchester United.

Jason Cundy, exfutbolista inglés reveló que el Manchester United necesitan un delantero capaz de sustituir a Romelu Lukaku y, para ello, Raúl Jiménez, quien solo está a dos anotaciones de superar lo hecho por el belga en su primera temporada con el equipo inglés, es una gran opción para los Red Devils.

El ahora locutor militó en equipos como el Chelsea y Tottenham opinó sobre la actualidad del Manchester United y reveló: “No has reemplazado a Romelu Lukaku. No lo has hecho, y creo que debes abordar eso”, dijo Cundy.

El gran desempeño de Raúl Jiménez sigue dejando buenos dividendos para el mexicano al grado de que se siguen menajenado distintas versiones sobre posibles equipos grandes que pretenden sus servicios en el futbol europeo, entre los cuáles, resalta el interés el Manchester United , Juventus o incluso Liverpool, el actual campeón de la Premier League .

Cundy considera que el reemplazo de Lukaku es muy necesario y por ello, el delantero mexicano es una gran opción.

El comentario del exjugador también es comparable, pues en las dos campañas de Lukaku con el United. Su cuota más alta fue de 16 tantos en la temporada 2017-2018. Y en la 2018-2019 solo marcó 12 goles. Es decir, Jiménez, está a dos anotaciones de superar lo hecho por el delantero belga.

“Tus goles vienen de todo el campo, lo que obviamente es algo bueno, pero necesitas un delantero. Martial hace el trabajo pero no sé si puedo verlo anotar 20 goles por temporada”, manifestó.

La tabla de goleo de la Premier League continúa muy cerrada con Jamie Vardy como líder con 19 goles. Debajo de él están jugadores como Mohamed Salah (17 goles). Sergio Agüero (16 goles) o el propio Sadio Mané (15 goles). Mientras Raúl Jiménez con sus 15 tantos representa un lugar ‘top’ de la liga de futbol más competitiva del mundo.

Comparado con los delanteros del Manchester United, la productividad del mexicano en un equipo que, si bien es cierto, está por encima de los Diablos Rojos esta campaña en la tabla general de Premier, no tiene la historia, ni la plantilla que posee el conjunto de Old Trafford.

Sugieren que Raúl Jiménez vaya al Manchester United.

De esta manera, las especulaciones sobre el futuro del aartillero azteca prevalencen, pero la realidad indica que su nivel está para llegar a un club con mayor proyección en el futbol europeo y los números son un fiel refjelo de ello.

(Diego Benavides/ TUDN).

Síguenos Twitter @ElDictamen en