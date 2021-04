Subastan playera de Diego Maradona que utilizó en el Mundial de 1982. A casi cinco meses de su fallecimiento, Diego Armando Maradona no deja de ser noticia. El sitio Gotta Have Rock And Roll puso a la venta una legendaria prenda que utilizó el Pelusa durante la Copa del Mundo de España en 1982.

La camiseta del debut de Maradona en un Mundial, en el de España de 1982, ha salido a subasta con dedicatoria incluida por una escalofriante cifra. https://t.co/l454mEuEP2 — TikitakAS (@AS_TikitakAS) April 16, 2021

La playera que atavió el Diego para el partido inaugural de Argentina en el torneo ha sido colocada en subasta y de inmediato llamó la atención de los coleccionistas de artículos deportivos. El jersey, con el tradicional diseño de la Albiceleste, tiene un precio inicial de 65,000 dólares y se espera que aumente con el pasar de los días.

Sale a subasta camiseta con la que Maradona debutó en una Copa del Mundo: https://t.co/91k2mYNhww pic.twitter.com/AMcvfVVxv7 — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) April 16, 2021

La casaca que vistió Maradona para el compromiso de la fecha 1 ante Bélgica es de la marca Le Coq Sportif y cuenta con la firma de la Cometa Cósmica. “Con cariño, Diego”, se puede apreciar en la imagen de la prenda, que se ve desgastada por el paso de los años, la cual fue dada a un periodista argentino.

El portal Gotta Have Rock And Roll no descarta que pueda recibir hasta 200,000 dólares por la prenda. La camiseta cuenta con una tarjeta de autenticidad y una carta en la que la familia del periodista revela cómo obtuvo la prenda.

Diego Maradona murió el pasado 25 de noviembre en Argentina a consecuencia de un infarto cardíaco. El Pelusa falleció unos días después de que fuera intervenido de la cabeza y dejara la clínica en la que fue hospitalizado por más de una semana.

