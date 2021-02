Suárez: Pienso seguir en la élite y yo decidiré hasta cuándo.

Explica las diferencias de estilo entre Diego Simeone y otros entrenadores que ha tenido en su carrera.

Luis Suárez dejó claro durante una entrevista con ESPN que él será quien decida el momento de su retirada después de que tras su llegada al Atlético de Madrid durante el pasado verano “algunos” pusieron en duda si a los 34 años todavía tiene el nivel para jugar en la élite.

El exdelantero del Barcelona ha demostrado que sigue siendo una garantía de cara a gol tras anotar 16 tantos en los 18 partidos de La Liga que ha disputado desde su llegada al Atlético de Madrid.

De esta forma, Suárez es el máximo goleador del campeonato, por delante del propio Lionel Messi. Y se ha destapado como una de las claves para que el equipo de Diego Simeone también lidere la clasificación de LaLiga, con cinco puntos más que el Real Madrid pese a llevar dos partidos menos disputados.

Suárez vive con una sonrisa su gran momento de forma y, cuestionado por su futuro. Explica que todavía tiene mucho que ofrecer en la élite pese que en verano lo pusieron en duda.

“Me sigo viendo disfrutando del momento que estoy viviendo hoy en la élite del futbol. (Porque) estando en el Atlético sigues en la élite del fútbol. Algunos no creían que podía llegar a seguir estando. (Me sigo viendo) siguiendo con las mismas ganas, espero seguir este, el próximo año y los años que sea. Compitiendo al máximo hasta que uno sea consciente y se dé cuenta de que hasta ahí llegó. Pero que no me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo”, dijo Suárez a ESPN durante un evento organizado por Puma.

El uruguayo cree que su cabezonería ha sido clave para su éxito, aunque admite que hasta él mismo está sorprendido por el gran rendimiento que está dando en el Atlético de Madrid.

En este sentido, Suárez también destacó la importancia que ha tenido la confianza que le transmitió Diego Simeone desde el primer día para adaptarse a un fútbol diferente al que practicaba en el Barcelona.

“Obviamente cada entrenador tiene su forma de ser y su filosofía de futbol. El Cholo es un entrenador genera mucha confianza al jugador, le genera dar más de lo que puede dar y eso es lo que él te transmite. A la hora de plantear los partidos te corrige muchísimas cosas. A mí, con la edad que tengo, me sigue corrigiendo cosas y las acepto sin ningún problema porque por algo es el entrenador.

“Uno está para ayudar porque uno capaz que se piensa que con la edad que tiene ya lo tiene todo hecho. Pero hay detalles tácticos que uno tiene que aprender y para algo está el entrenador”, argumentó el nuevo del Atlético.

