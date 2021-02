Suárez: Herrera aporta mucho a nivel defensivo y ofensivo.

El uruguayo alabó las condiciones que ha mostrado su compañero Héctor Herrera en el Atlético.

Luis Suárez tuvo buenas palabras para un Héctor Herrera que, tras una primera temporada irregular en La Liga, también ha conseguido poco a poco hacerse un hueco en los planes de Simeone.

“Todo el mundo conoce las condiciones técnicas y las capacidades de juego que tiene Héctor”.

“Es difícil cuando vienes de una liga diferente y llegas a un equipo en el que se trabaja muchísimo. Puede ser que (en la primera temporada) no tuviese tantas posibilidades como las que está teniendo este año, pero este año las posibilidades que tuvo las aprovechó”.

“El entrenador estaba muy contento con él. Tuvo la desgracia de tener la lesión y ahora lo del COVID. Pero es un jugador que está aportando mucho a nivel defensivo y a nivel ofensivo al equipo. Estamos muy contentos con él”, finalizó Luis Suárez.

Luis Suárez dejó claro durante una entrevista con ESPN que él será quien decida el momento de su retirada después de que tras su llegada al Atlético de Madrid durante el pasado verano “algunos” pusieron en duda si a los 34 años todavía tiene el nivel para jugar en la élite.

El exdelantero del Barcelona ha demostrado que sigue siendo una garantía de cara a gol tras anotar 16 tantos en los 18 partidos de La Liga que ha disputado desde su llegada al Atlético de Madrid.

De esta forma, Suárez es el máximo goleador del campeonato, por delante del propio Lionel Messi, y se ha destapado como una de las claves para que el equipo de Diego Simeone también lidere la clasificación de LaLiga, con cinco puntos más que el Real Madrid pese a llevar dos partidos menos disputados.

Suárez vive con una sonrisa su gran momento de forma y, cuestionado por su futuro. Explica que todavía tiene mucho que ofrecer en la élite pese que en verano lo pusieron en duda.

“Me sigo viendo disfrutando del momento que estoy viviendo hoy en la élite del futbol, (porque) estando en el Atlético sigues en la élite del fútbol. Algunos no creían que podía llegar a seguir estando. (Me sigo viendo) siguiendo con las mismas ganas, espero seguir este, el próximo año y los años que sea. Compitiendo al máximo hasta que uno sea consciente y se dé cuenta de que hasta ahí llegó. Pero que no me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo”, dijo Suárez a ESPN durante un evento organizado por Puma.

