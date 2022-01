Suárez: Enfrentar a México sin público es ventaja.

Luis Fernando Suárez, DT de Costa Rica, acepta que puede ser una ventaja jugar ante la Selección Mexicana sin público en el Estadio Azteca, un lugar del cual ya ha salido victorioso anteriormente.

“Uno no puede negar la dificultad, que siempre va a tener un equipo como el mexicano, la única ventaja que tiene Costa Rica es jugar sin público, es una ligera diferencia, enfrentar a México en el Azteca”, sentenció.

Por otro lado, apuntó que considera hacer algunas modificaciones en su once inicial ante los aztecas de forma obligada para evitar desgaste o lesiones, aunque de entrada presentan dos bajas para este juego .

“Vamos a hacer algunos cambios, es necesario debido a que el desgaste es grande en la parte física y el tiempo entre un partido y otro es muy poco”.

“Es una situación muy complicada para todos, no sólo para Costa Rica, no se cuantos per si habrá cambios”, explicó el DT tico.

“En ese sentido es donde más tenemos que ver como resolver esa posesión y posición de México. Como hacer que las llegadas no puedan ser peligrosas para nosotros y cuando adelanten líneas ver como podemos aprovechar espacios”, detalló el estratega.

Finalmente, no despreciaría salir con un punto del ‘Coloso de Santa Úrsula’ aunque también depende de las condiciones del juego.

“Uno siempre sueña con ganar, pero según las circunstancias del juego dependiendo de muchas cosas que se puedan dar un empate. Puede ser valorado como un buen punto, todo depende de cómo se presente el partido, lo digo con sinceridad, queremos ir a ganar”, finalizó Suárez.

México chocará ante los ticos en el segundo compromiso de Fecha FIFA en un duelo crucial que lo puede aproximar cada vez más al Mundial de Qatar 2022. Pues incluso aún apuntan al liderato del Octagonal.

