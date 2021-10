Suárez asegura que Messi quería retirarse en Barcelona.

El atacante del Atlético de Madrid confesó que el plan de Lionel no estaba ni en la MLS ni en Argentina.

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, reveló que Lionel Messi le había confesado que había decidido retirarse en el Barcelona aunque finalmente se fue molesto de la institución por las formas que sufrió.

Por lo tanto, el goleador dio una entrevista con el Diario Sport, Suárez confesó el apoyo que le dio, como amigo, a ‘La Pulga’ cuando su situación en el conjunto blaugrana cambió de forma súbita y, después, fichar con el Paris Saint Germain.

“Como amigo tenía que actuar, apoyándole, que no estuviera cabizbajo o de bajón. Me sorprendió mucho porque estaba todo arreglado. Leo estaba feliz, compartí vacaciones con él y estaba encantado de la vida. Me decía ‘acabaré la carrera en el Barcelona, que es lo que siempre quise, el club que me lo ha dado todo y los niños están felices’. De una hora a otra cambió todo”.

Aguascalientes recibe a NASCAR Peak México Series

Erick Gutiérrez juega en goleada del PSV

Agregó: “Para mí fue un golpe muy duro por lo que esto significaba para Leo. En ese justo momento no estaba y me fui con él cuando vi lo que sufría. Leo ama al club, debe mucho al Barcelona. Se despidió como un señor, como lo que es. El mejor jugador de la historia del club. Se fue con la incertidumbre de qué habrá pasado porque, obviamente, le han molestado las formas, que todo cambiara de una hora para otra”.

Además señaló que en tridente que formaba él con Messi y Neymar en el Barcelona, era mejor que el que ahora el brasileño y el argentino tienen con Mbappé en el PSG.

“Felicidad por cómo veo a Leo, más que nada. Con Ney también tengo una muy buena relación y me alegro mucho de que esté disfrutando con Leo. Dijo que quería jugar con él y lo ha podido cumplir. Da miedo enfrentarlos porque son tres grandísimos jugadores y veremos cuando empiecen a tener la misma sintonía que nosotros tres”.

Suárez asegura que Messi quería retirarse en Barcelona.

Finalmente dijo que. “Nosotros formamos el mejor tridente, por lo que conseguimos y ganamos. Había alegría, felicidad. Se notaba cuando marcábamos. Cuando compartíamos todo, faltas, penaltis… El hincha disfruta de este tipo de jugadores”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen