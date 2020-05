Steve Kerr califica a Trump de racista . El asesinato de George Floyd a manos de un policía de la ciudad de Minneapolis, Minnesota no solo ha puesto de cabeza a este lugar, sino que ha provocado decenas de manifestaciones en diversos puntos de Estados Unidos. Asimismo, ocasionó que Steve Kerr, entrenador de los Warriors de Golden State, arremetiera contra Donald Trump.

El coach de los Warriors criticó que el presidente de Estados Unidos calificara como “matones” a los miles de manifestantes que protestan por el brutal asesinato, con tintes de racismo, de Floyd en Minneapolis y aseguró que Trump es un racista que no debería tener permitido conducir el destino de ese país.

Thank you @PabloTorre for the perfect text. In 2017 Trump called kneeling NFL players who peacefully protested police brutality ‘sons of bitches.’ Last night he called Minneapolis protesters ‘thugs.’ This is why racists shouldn’t be allowed to be president. https://t.co/klcg8TeCDK

— Steve Kerr (@SteveKerr) May 29, 2020