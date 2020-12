Steve Hodge tiene la playera de Maradona del Mundial 1986.

El exfutbolista británico tiene una reliquia del ’10’ argentino en su poder y nunca la vendería.

El exfutbolista británico Steve Hodge disputó los 90 minutos en los cuartos de final de la Copa del Mundo México 1986 ante Argentina y su mayor recuerdo fue haber obtenido la playera con la que Diego Armando Maradona paralizó al mundo en el estadio Azteca.

Tras la derrota de los ingleses por 2-1 ante la Albiceleste buscó al astro argentino para obtener su camiseta y lo consiguió, pero nunca imaginó lo que sucedería después, como ganarse críticas de sus propios compañeros.

“La cambié al final del partido y me han criticado mucho por eso. Y otros compañeros de selección se enojaron conmigo”, confesó para BBC.

Hodges sabe el valor que tiene aquella camiseta por los dos memorables goles de Maradona con la ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’, pues destaca lo que hacía Diego en el campo.

“Ese partido nunca será olvidado en la historia del fútbol. Nunca lo culpé por su gol con la mano. Maradona fue un jugador extraordinario. Era tan valiente como un león. Solía ser pateado en todas partes donde jugaba”, comentó.

El británico admite que ha recibido múltiples propuestas en la red para comprarle su playera, pero ni el dinero lo ha convencido para soltarla, ya que la tiene como un gran recuerdo.

Además “esta camiseta la he tenido durante 34 años y nunca intenté venderla. Tiene un valor sentimental increíble. Ha sido incómodo y desagradable. He visto artículos en internet diciendo que quiero uno o dos millones y eso es mentira. Encuentro eso algo irrespetuoso y totalmente incorrecto. No está a la venta, lo aclaro”. expresó Hodges.

La búsqueda por obtener la camiseta de Maradona se incrementó con su muerte el pasado mes de noviembre del 2020.

Finalmente Hodge recibió críticas de sus compañeros británicos hace 34 años y ahora está convencido de mantener esa playera como una reliquia.

