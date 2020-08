Stephen Strasburg se perderá el resto de la temporada de MLB. Tras batallar con una lesión de mano desde hace algunas semanas, Stephen Strasburg se deberá someter a una operación, por lo que se perderá el resto de la temporada 2020 de las Grandes Ligas. Dave Martínez, manager de los Nacionales de Washington, confirmó lo anterior y anunció que el equipo colocó en la lista de lesionados de 60 días al lanzador.

Esta noticia llega un día después de que el pitcher acudiera a una cita con un médico especialista en nervios. La operación que se le realizará a Strasburg permitirá aliviar un problema de túnel carpiano de su mano derecha que lo ha aquejado desde el comienzo de la campaña de la MLB.

Stephen Strasburg has been put on the 60 day IL, which means his 2020 season is over.

— Britt Ghiroli (@Britt_Ghiroli) August 22, 2020