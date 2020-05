Stephen Eustáquio regresaría a Cruz Azul. Cruz Azul estaría próximo a tener su primer refuerzo de cara al Apertura 2020, aunque no se trataría de un nombre nuevo. El mediocampista Stephen Eustáquio descartó que Pacos de Ferreira, equipo en el que se encuentra a préstamo, tenga una opción de compra por su carta, con lo que confirmó que tendrá que regresar a la Noria una vez que concluya su cesión.

Después de la publicación de 'A Bola' sobre el regreso de Stephen Eustaquio a Cruz Azul, de repente se soltó la "humorología pandémica" sobre que el jugador canadiense sería el sustituto de Yoshimar Yotún. Primero veremos qué decide el equipo con Eustaquio y otro(s) NFM. pic.twitter.com/vjCVqMjpDI — Enki Renacido (@EnkiRenacido) May 12, 2020

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el volante de contención nacido en Canadá desmintió a un periódico portugués, que afirmaba que Eustáquio no permanecería en Pacos debido a que no ejercerían está opción por él. Stephen expresó que no existía tal cláusula, por lo que solamente debía cumplir con el periodo del préstamo, el cual llega a su fin en junio.

🇵🇹 Stephen Eustaquio al 💯 con Paços de Ferreira (faltan 10 jornadas del campeonato portugués). ❌ Jamás hubo opción a compra para el equipo lusitano. ❓Su futuro (como todo el futbol mundial, aún es una incógnita). 💥 Si #CruzAzul lo requiere acudirá a la solicitud del club. pic.twitter.com/wl9bLyfXYo — Olga Hirata 🧸 (@OlgaHirata) May 10, 2020

Eustáqui0 llegó a la Máquina en el Clausura 2019 procedente de Chaves, conjunto lusitano, sin embargo, apenas pudo disputar 34 minutos del certamen, debido a que se rompió los ligamentos de un rodilla. Tras regresar de este desafortunado incidente, el canadiense no formó parte de la escuadra que encaró el Apertura 2019 y fue relegado a la Sub-20 del club.

Al finalizar este torneo, Cruz Azul cedió por seis meses a Eustáquio a Pacos de Ferreira. El préstamo finalizará a finales de junio, empero, se desconoce realmente cuando regresaría con los Celestes ante la modificación de los tiempos de campeonatos y transferencias por la pandemia de COVID-19.

Recordaba que Stephen Eustaquio había sido prestado por Cruz Azul a Paços Ferreira hasta el 30 de Junio de 2020. Veremos qué decisión toman con el jugador canadiense. pic.twitter.com/9HCAECoJer — Enki Renacido (@EnkiRenacido) May 7, 2020

Cruz Azul también podría tener de vuelta en unos meses a Guillermo Fernández, quien se encuentra cedido a Boca Juniors. Los Xeneizes cuentan con una opción de compra tasada entre seis y siete millones de dólares y en caso de que no la ejerzan, ‘Pol´ estaría de vuelta en México con los Cementeros.

