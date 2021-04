Squash de Veracruz listo para Nacionales CONADE 2021.

En las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19 y Camila Viveros encabeza la delegación.

Al efectuarse el clasificatorio nacional en León, Guanajuato el pasado fin de semana, quedó definida la selección de Veracruz que tomará parte en los próximos Juegos Nacionales CONADE 2021 que tendrán como sede Jalisco para esta disciplina.

La selección veracruzana de squash está encabezada por la doble medallista de oro en la Olimpiada Nacional 2019, Camila Viveros Andrade, quien se proclamó campeona del clasificatorio nacional en la categoría Sub 17 femenil.

Camila Viveros es integrante del Club Insurgentes de Squash de la ciudad de Xalapa y es entrenada por Miguel Velázquez. La jugadora xalapeña es la carta fuerte de la delegación de Veracruz para repetir sus dos medallas de oro en los próximos Nacionales CONADE 2021.

A parte de Camila Viveros Andrade en la categoría Sub 17 femenil, también calificó Andrea Valadez Rodríguez, ambas en individual y por equipos. Así como María Fernanda Alonso Pérez en la modalidad de equipos.

Por lo tanto en la categoría Sub 15 Femenil, las calificadas son Elieen Mondragón Macedo y Ginebra Jasso Pasos, quien tiene un destacado nivel de juego a su corta edad de 9 años.

Finalmente en la categoría Sub 15 Varonil, los calificados son Maximiliano Jasso Pasos y Malko Briceño Romero, ambos en individual y por equipos. Solo quedaría pendiente definir a la tercera raqueta del equipo que saldría de una serie de juegos entre Gael Cuéllar y Diego Velázquez.

