Para el goce de todos los aficionados al deporte motor en México, en noviembre se celebrará la tercera entrega de este 2022, de SpeedFest, que se realizará el 6 de noviembre uniendo a tres de los campeonatos más espectaculares de nuestro país: NASCAR México Series, Trucks Series y el semillero de nuevos talentos, la Copa Notiauto.

Será un gran festival de velocidad ya que en primera instancia, marca el regreso de la NASCAR México al Autódromo Hermanos Rodríguez, de las poderosas Trucks Series y el cierre de año de los Súper Turismos.

La espectacularidad estará centrada en el óvalo del AHR, pista que será altamente demandante ya que ahí se demuestra el manejo quirúrgico pero a la vez intrépido de los pilotos que deberán solventar varios retos, entre ellos, el intenso tráfico y las batallas por el liderato.

Por su parte, NASCAR México Series cuenta con dos divisiones: la Stock estelar donde participan pilotos de la talla de Abraham Calderón, Rubén Garcia, Rogelio López, Rubén Rovelo, Jorge Goeters y German Quiroga, entre otros, quienes tienen carreras consagradas en el automovilismo nacional.

Por otro lado, la categoría Challenge, donde los jóvenes talentos desarrollan sus habilidades. Un ejemplo es Andrés Pérez de Lara, quien actualmente se encuentra en el liderato, gracias a varios podios durante la campaña. Aunado a su exitoso debut en ARCA Menards Series de Estados Unidos donde en su primer carrera finalizo séptimo.

También estará la Trucks México Series, otro de los importantes semilleros de pilotos que buscan su desarrollo dentro del estilo NASCAR, ellos en cada fechan dan todo por lograr una victoria así que garantizan en espectáculo en la pista, además que en sus filas se encuentran pilotos guerreras como: Andrea Lozano, Ximena Labastida y Valeria Aranda que luchan lado a lado con el resto del contingente.

Speedfest al AHR con NASCAR México Series

La Copa Notiauto, que se destaca por ser la base de desarrollo de nuevos talentos, ofrecerá las categorías: Súper Turismos, Súper Turismos Light y Copa TC2000, cuyos campeonatos están que arden y cada uno de los pilotos buscará consagrarse en este magno evento.

Como ya es tradición en cada SpeedFest, la fiesta no se limita a la pista, habrá diversión para toda la familia y aficionados. Se contemplan actividades en la zona comercial con regalos de los patrocinadores, simuladores de última generación, zona de alimentos con los famosos FoodTrucks.

Para quienes buscan una experiencia más VIP, las suites serán un atractivo más, desde las cuales se podrán gozar las carreras, en un ambiente de fiesta con alimentos y bebidas.

Para finalizar, se contará nuevamente con la parte musical que cerrará las actividades del tercer SpeedFest de este 2022, que promete romper todos los esquemas del deporte motor en la capital mexicana.

Los boletos de gradas estarán pronto a la venta en el sistema Ticketmaster y las suites están disponibles en el sitio oficial del evento https://speedfest.mx/

Jimmy Morales Director NASCAR México Series comentó:

“Es muy bueno que NASCAR regrese al Autódromo Hermanos Rodríguez, que es la catedral del automovilismo mexicano y más con una sociedad con SpeedFest, Copa Notiauto y Trucks Series, para nosotros es muy importante estar en la capital después de la pandemia, fue una espera de dos años, seguro que será un espectáculo al estar lo mejor de NASCAR México que ha crecido a pesar de la contingencia.

En cada plaza que se visita NASCAR se tiene gran respuesta del público al llenar los autódromos. Por parte de nuestros pilotos tienen en el campeonato un semillero, que les da las herramientas para incursionar en campeonatos de NASCAR en Estados Unidos teniendo actuaciones que destacan incluso sin poder tener los entrenamientos necesarios en las pistas norteamericanas. Tener una buena actuación no es sencillo ejemplo de ello es Kimi Räikkönen ex F1 que en su debut no tuvo el resultado deseado”

Arturo Chávez Director Trucks Series

“Estamos muy contentos de regresar al óvalo capitalino después de varios años, este tipo de trazado es la esencia de NASCAR, para nuestros pilotos Trucks será una pista nueva porque la mayoría son novatos, somos una categoría de desarrollo que tomamos pilotos de categorías de karts para mostrarles en mundo de NASCAR sus reglas y su estilo de competencia, el propósito que emigren en tres años a la categoría NASCAR Challenge.

Para esta carrera nuestros pilotos no han tenido la oportunidad de correr este óvalo, es un reto para todos ellos, lo que da un toque especial todos van hacer su mayor esfuerzo y buscar su mejor resultado. Además somos la única categoría a nivel profesional que cuenta tres mujeres en la parrilla que son Ximena Labastida, Andrea Lozano y Valeria Aranda.

Estoy muy contento y agradecido con Speedfest y con el Licenciado Ricardo Escotto por hacer realidad este proyecto que se planeó desde diciembre del 2022.

Ramón Osorio Director Copa Notiauto

NASCAR México Series estará en el Autódromo Hermanos Rodríguez conjunto con SpeedFest que ha demostrado ser el evento más espectacular del deporte motor mexicano esta unión va a crear un gran espectáculo para el público que van a poder disfrutar de 7 carreras el día del evento más un concierto y varias sorpresas que se están preparando.

Es una gran oportunidad para que los aficionados vean el Speedfest ahora en un trazado de óvalo, manteniendo la línea que en cada evento se presenta un formato diferente.

