Sorteo de la Champions League 2019-2020 se realizará el 10 de julio. La UEFA dio a conocer que el sorteo de los cuartos de final, semifinales y final de la actual edición de Champions League se llevará a cabo el próximo 10 de julio en su sede, ubicada en la ciudad Nyon, Suiza, a las 09:00 horas (centro de México). Una hora más tarde se realizará lo mismo pero para la Europa League.

La Confederación de Futbol de Europa adelantó que para los sorteos no habrá cabezas de serie o impedimentos para que se enfrenten equipos del mismo país y señaló que cualquier cambio se informará previo a la celebración de este evento.

Hace un par de semanas, la UEFA anunció que a partir de los cuartos de final los juegos de la Liga de Campeones se disputarán a partido único en Lisboa, Portugal, como una medida de precaución ante la pandemia de COVID-19. Los compromisos se jugarán en el estadio Da Luz (Benfica) y José Alvalade (Sporting). Por su parte, la fase final de la Europa League se realizará en tres ciudades de Alemania.

Previo a la suspensión de las actividades en la Champions League, RB Leipzig, PSG, Atalanta y Atlético de Madrid consiguieron su boleto a los cuartos de final. Quedan por resolver las lleves entre Bayern Múnich vs Chelsea (3-0), Manchester City vs Real Madrid (2-1), Lyon vs Juventus (1-0) y Barcelona vs Napoli (1-1).

La UEFA aún no determina la sede de los partidos de vuelta de los octavos de final que quedaron pendientes de celebrarse, debido a la crisis sanitaria que afectado a toda Europa desde finales del mes de febrero.

