VIDEO: Son y Lloris protagonizan pelea en pleno partido. Tottenham no la pasa nada bien. Pese a doblegar por la mínima a Everton, los Spurs sufrieron un contratiempo. Al término del ‘primo tempo’, Hugo Lloris y Heung-Min Son casi llegan a los golpes prendiendo las alarmas de José Mourinho.

Tras el silbatazo final de la primera parte, el portero francés llegó corriendo a donde se encontraba Heung-Min Son para reclamarle. Los ánimos se caldearon y se dieron unos ‘pequeños llegues’. Hugo Lloris se veía bastante ‘exaltado’ pero el surcoreano supo gambetearlo y evitó que el pleito llegara a mayores.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time 😳 pic.twitter.com/jjVeKy36AR

​Pese al exabrupto, José Mourinho decidió mantener a ambos jugadores en la cancha. Cuando saltaron al campo para la segunda parte, las cámaras captaron un saludo amigable entre Lloris y Son.

"A little cuddle, all friends again in the Spurs team." 🤗

Hugo Lloris and Son Heung-min appear to have made up during the interval. 👀 pic.twitter.com/sX4YU2tjBm

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 6, 2020