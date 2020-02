Son Heung-Min se pierde el resto de la campaña. Los soldados de José Mourinho se están desplomando. Luego de sufrir la sensible baja de Harry Kane, ahora tendrá que lidiar con la de Son Heung-Min. El coreano será intervenido quirúrgicamente por una fractura en el brazo y ‘The Special One’ ya se resignó a perderlo por lo que resta de la campaña.

“No voy a contar con él nuevamente esta temporada”, externó Mourinho en conferencia de prensa previo al choque de ida de octavos de final de la Liga de Campeones ante RB Leipzig.

“Si juega dos o tres juegos, es porque él (el oficial de prensa de Tottenham) es muy optimista, pero no cuento con él”, abundó Mourinho.

El timonel de los Spurs apuntó que tras las bajas de Kane en abril y ahora Son, es problema que cambio su sistema de juego.

“La situación no podría ser peor en términos de opciones”, dijo Mourinho.

📋 PARTE MÉDICO 🔹 Son sufrió una fractura en su brazo derecho durante nuestro último partido y deberá ser intervenido quirúrgicamente. La rehabilitación demandará varias semanas. pic.twitter.com/sB7UIOkyvu — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) February 18, 2020

Son Heung-Min se pierde el resto de la campaña

“Es una situación muy, muy obvia. No hay nada que puedas hacer. Vamos a jugar con los jugadores que tenemos disponibles. Los jugadores darán todo, que es lo que están haciendo. En algunos períodos me preocupaba no tener opciones de ataque en el banco, ahora no tiene opciones de ataque en el campo”, agregó Mourinho.

Según los informes, Son sufrió la lesión al principio en la victoria por 3-2 sobre Villa, en la que anotó dos goles, incluido el gol ganador en el último suspiro.Mourinho

El Tottenham todavía está luchando en tres frentes mientras recibe al Leipzig el miércoles, antes de recibir al Norwich el 4 de marzo en la quinta ronda de la Copa FA.

En la Premier League marchan en quinto lugar, un punto por detrás del Chelsea, con juegos contra el equipo de Stamford Bridge y otros rivales para la clasificación de la Liga de Campeones, Wolves y Manchester United, en las próximas semanas. Mourinho

Síguenos en Facebook ED deportes