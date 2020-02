Somos las historias que nos contamos: Roberto Matosas.

(Diana Orero, entrevistada por Ima Sanchís en La Contra de La Vanguardia el 20-02-2020).

Diana, autora de ‘Todo cuenta’ nos deja en esta conversación un puñado de ideas maravillosas:

“Mi sentimiento político es el desengaño, no les veo luchar por la ciudadanía. Ante la duda mi vida es más fácil pensando que existe un Dios”

“Cuando mi madre murió yo tenía 14 años y estaba leyendo Paula, de Isabel Allende, la novela en la que narra la muerte de su hija.“Mi hija se está convirtiendo en ángel” escribe. Hay un antes y un después en mi vida tras leer esa frase. Elegí pensar que todo el mundo tenía a su madre en casa y que yo la tenía en todas partes. Basé mi autoconfianza en la esperanza en vez de en la realidad, pero funcionó en la realidad.”

“Mis amigos cada vez que descubren una palabra curiosa me la cuentan para que la incluya en mi repertorio. Las que más me gustan son las estrellas polares, las que dan dirección.”

Somos las historias que nos contamos: Roberto Matosas.

“Me encanta la palabra todavía. En un periodo oscuro, mi amiga Carmen fue a una revisión ginecológica. El médico le pre­guntó qué había estudiado. Ella le dijo que no había acabado la carrera. “Todavía”, contestó él. Le preguntó en qué trabajaba, “No tengo tra­bajo”… y él volvió a repetir: “Todavía”. Fi­nalmente le preguntó si tenía pareja, y una vez más ella le dijo que no, y él repitió: “Todavía”. Todavía se convirtió en su palabra talismán. Hay una escuela en Chicago que también es consciente del poder de esta palabra y en lugar de suspender a los alumnos los califican con un “todavía no”. Es bonito y esperanzador, e incluso mágico, pensar que si algo no ha acabado bien, es que no ha acabado todavía.”

“No es lo mismo contar una historia desde la herida que desde la cicatriz, dice Catherine Burns, experta en storytelling . El 90% de la gente cuando le preguntas cuál es su problema te habla de otra persona.”

“Las historias dan o quitan poder, y si yo estoy hablando de otra persona le estoy dando a ella el poder y restándomelo a mí.”

“A Steve Jobs sus padres no le dijeron “te adoptamos” sino “te elegimos”. La única diferencia entre la esperanza y el miedo es la historia que te cuentas de lo que crees que va a pasar. Si te lo cuentas desde la curiosidad no vas con miedo. Eso es el tono: como en una melodía, marca el ritmo de un estado de ánimo.”

“Woody Allen dice que la única diferencia entre una comedia y un drama está en dónde pones el punto final. Leí una historia preciosa sobre un viejito desconsolado porque había enviudado. Su interlocutor le preguntó cómo se sentiría su mujer si él hubiera muerto antes. “Tiene razón –dijo el viejito secándose las lágrimas–, me alegro de que ella haya muerto antes”.

“Hay tres grandes tipos de historias. Las que nos contamos sobre el mundo, las que nos contamos sobre los demás y las que nos contamos sobre nosotros mismos. Estas últimas no cambian la realidad, pero sí la percepción de la realidad, y al cambiar la percepción cambiamos nosotros, y al cambiar nosotros, de alguna manera, cambia la realidad.”

“Si pasas por debajo de una escalera tendrás siete años de mala suerte” es mucho más poderoso que “si pasas por debajo de una escalera puedes hacerte daño”. Nos mueven las historias, no nos mueven las ideas. Pero no somos conscientes de la historia que nos contamos.”

Somos las historias que nos contamos: Roberto Matosas.

“Mejor “soy una persona dispersa” que “soy un desastre”, tenemos ese poder pero no lo utilizamos. Una vez conté eso de que mi madre estaba en todas partes a un grupo de ingenieros durante un curso. “Eso es mentira”, dijeron. “¿Habéis visto porno?, ¿os habéis excitado?”, les pregunté… Sí, contestaron. “Pues es mentira”. Una película de terror es mentira, pero nos da miedo porque le damos credibilidad. Las historias son conjuros que hechizan.”

“Todo el mundo tiene derecho a tener una infancia feliz aunque sea a posteriori, en lugar de contarte que tu padre era un cabrón, cuéntate que tu padre hizo lo que pudo. Puedes cambiar el significado que le das a lo que te pasó. El lamento no alimenta.”

“Nos quejamos de lo que no queremos en lugar de pedir lo que queremos. Si los sentimientos estuvieran hechos de palabras, creo que la tristeza estaría llena de peros y la felicidad de y … Porque no es lo mismo decir “estoy superenamorado pero vive a 300 km” a “estoy superenamorado y vive a 300 km”.

“Creo que el mejor regalo que podemos hacernos y hacer a los demás es la confianza. Cuando nos preocupamos por alguien a quién queremos, ese alguien lo nota, y lo que transmitimos no es amor sino desconfianza que para el otro se traduce en inseguridad.”

¡Qué deliciosa conversación entre Ima Sanchís y Diana Orero!

Juan Carlos Cubeiro, Hablemos de talento 21.2.2020.

Somos las historias que nos contamos: Roberto Matosas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.