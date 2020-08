Sólo detalles para que Ibrahimovic renueve con el Milan.

Zlatan Ibrahimovic reapareció en redes justo cuando está a horas de renovar con el Milan en la Serie A de Italia y lo hizo con una publicación en su Twitter en donde posteó una fotografía con un número diferente al que usa: el 11.

“Como ya dije, sólo estoy calentando”, escribió en inglés el astro sueco de casi 39 años con una foto suya luciendo la camiseta rossonera, pero con el número 11 a la espalda en lugar del dorsal 21 que lució la temporada pasada.

Según la prensa italiana, el Milan y su delantero estrella alcanzaron un acuerdo por un año de contrato extra, con un salario anual de 7 millones de euros.

Zlatan Ibrahimovic es “nuestra prioridad”, así lo aseguró el pasado martes el director deportivo del Milan, Paolo Maldini, aunque no descartó un plan B si fracasaban las negociaciones.

“Todos trabajamos duramente para alcanzar un acuerdo. Sabemos que será una corta preparación, así que queremos cerrar el asunto en un corto plazo”. Añadió el icono del Milan y antiguo defensor internacional italiano.

Zlatan, que cumplirá 39 años en octubre, fichó por el Milan a finales de diciembre por un contrato de seis meses luego de haber dejado Los Angeles Galaxy de la MLS, con un salario de 3.5 millones de euros y un año extra opcional.

Desde su regreso a Milán, el antiguo delantero del PSG influyó en la recuperación de un equipo en crisis. Y aportó con 11 goles en 20 partidos entre la Serie A y la Coppa Italia.

Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 28, 2020