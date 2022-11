Sólido inicio de México en el Women’s Amateur.

Ana Isabel González y Lauren Olivares empatan el 2º sitio. Seis mexicanas están en el top-20 del tablero.

De las siete jugadoras mexicanas que están disputando el Women’s Amateur Latin America (WALA), cuatro se colocaron en el top-10 tras disputar los primeros 18 hoyos del evento femenil más importante del golf amateur latinoamericano, que se disputa en Pilar Golf, Buenos Aires, Argentina.

La peruana Ximena Benites es la única puntera del torneo organizado por The R&A y la ANNIKA Foundation. La jugadora de Trujillo firmó una tarjeta de 70 golpes (-2) y sobre el final de la tarde desplazó de lo más alto a un grupo de 6 competidoras que esperaban en el club house con 71 golpes (-1).

“Mantuve la calma a pesar del doble bogey en el par 3 del hoyo 6, traté de quedarme en el presente y hacer birdies porque quedaban muchos hoyos por delante. Mi juego arriba del green funcionó bien y esa fue la clave”, comentó Benites, quien firmó con la Universidad de Iowa para comenzar sus estudios el próximo año.

Presentan Gran Premio Telcel-ZTE NASCAR México

Mariola García finalista en el Mundial de Bulgaria

Detrás de Benites, a un solo golpe, marchan Ana Isabel González (México), Daniela Ballesteros (Perú), Lauren Daiana Olivares León (México), Vanesa Gilly (Venezuela), María Morales Zubizarreta (Paraguay) y Valentina Rossi (Argentina), quien finalizó tercera en 2021.

Ana Isabel González

“Fue una ronda de muchos altibajos. Pudo haber sido una muy buena ronda después de haber hecho águila al siete pasé los primeros 9 hoyos tres abajo y después se trató de mucha recuperación porque el viento sopló muy fuerte, pero al final supe que había sido una buena ronda”, graduada de la Universidad de Texas en San Antonio.

Las otras cinco mexicanas compitiendo esta semana son: Clarisa Temelo y María Fernanda Martínez, que se colocaron en octavo lugar con 72 impactos (par), Vania Simont está en decimosexto con 74 (+2), Isabel Amezcua en vigésimo con 75 (+3) y María José Martínez en el cuadragésimo cuarto con 80 (+8).

Clarisa Temelo

En una jornada en la que el viento fue protagonista excluyente sólo siete jugadoras de las 60 que conforman el field del campeonato, lograron bajar el par del complicado trazado de Pilar Golf. En 2021, Valery Plata, campeona de la primera edición, finalizó con 276 golpes (-12) en una semana en que sólo dos jugadores quebraron el par de cancha: la ganadora y Majo Marín.

Isabel Amezcua

La campeona de esta edición del WALA tendrá la oportunidad de jugar tres Majors: The Chevron Championship (20 al 23 de abril en The Club at Carlton Woods, Estados Unidos), The Amundi Evian Championship (27 al 30 de julio en el Evian Resort Golf Club, Francia), y el AIG Women’s Open (10 al 13 de agosto en Walton Heath Golf Club, Inglaterra).

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ