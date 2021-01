Solari satisfecho con el esfuerzo en triunfo de América.

El técnico asegura que Díaz e Ibargüen tienen posibilidades de salir y que necesitan un ‘8’.

Las Águilas del América vencieron 2-0 en el Estadio Azteca a los Bravos de Juárez con un gol de Roger Martínez, sin embargo, el entrenador Santiago Solari, aseguró que el resultado se deriva de un esfuerzo colectivo, no individual.

“Estoy contento por cómo entró (Roger) al partido, pero también por cómo entró Emilio, y con todos los cambios, porque todos sumaron, hicieron un trabajo muy serio contra un equipo muy serio como suelen ser los equipos dirigidos por Tena, no te permiten presionar con facilidad.

“Hay que hacer muchas cosas bien para ganar, no fue el más lúcido de nuestros partidos. No se trata de un jugador, se trata de todos”, expresó en la videoconferencia de prensa.

Sobre los refuerzos, Solari aceptó que el América necesita un 8. “El club sabe cuál es mi diagnóstico con respecto a la plantilla, y nosotros trabajamos todos juntos en la misma dirección. Sea en lo deportivo, sea en la organización del plantel y de cerrar la plantilla cuando se termina. Hasta el 31 no podemos saber, por supuesto que hoy necesitamos un 8 en el banquillo, yo lo decidí así.

“Es cierto que tanto Díaz como Ibarguen tienen posibilidades de salir, por lo cual no nos parecía tampoco que correspondiera que estuvieran asumiendo riesgos con la posibilidad de salir. Con lo cual, ambas cosas, el diagnóstico el club lo conoce, mi diagnóstico, desde hace días y trabajamos todos en la misma dirección”, comentó.

Sobre las bajas en América por positivos a COVID-19 y una supuesta negligencia de Rayados de Monterrey. El técnico argentino mencionó que el futbol mundial sufre los estragos de la pandemia.

“La semana fue extraña, no se sabía cuándo se iba a jugar este partido, ayer se reportaron como 19 casos en fuerzas básicas. Jugadores no pudieron venir, finalmente muchos eran falsos positivos, todo esto causa incertidumbre. No es sencillo, todos hacemos un esfuerzo, no es exclusivo, le pasa a todo el futbol mexicano y futbol mundial.

“No voy a juzgar eso, no me corresponde, todos somos adultos, tenemos responsabilidades, la nuestra es la futbolística. Lo demás les toca a las autoridades sanitarias. A veces es difícil llevar el tapabocas todo el tiempo, pero cada uno hace lo mejor, con responsabilidad”, aceptó.

