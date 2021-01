Solari lamenta que América haya perdido con gol de penal.

Pese a la derrota, el técnico del América resaltó que el equipo no dejara de competir los 90 minutos.

Santiago Solari, director técnico del América, rescató de la derrota ante Rayados que el equipo compitiera durante los 90 minutos y a pesar de terminar con 10 hombres por la expulsión de Sebastián Córdova. Asú como lamentó que el juego se definiera por un penal.

“Por momentos el juego se define por un penal y nosotros incluso con 10 lo intentamos hasta el final, el equipo compitió, los jugadores no están contentos porque creen que debimos llevarnos algo desde acá.

“Me gustó mucho que el equipo compitió para ganar 90 minutos y para eso hay que hacer muchas cosas bien, competir contra un equipo tan competitivo como Monterrey”, indicó Solari en conferencia de prensa virtual tras perder en la Jornada 2 del Torneo Guard1anes Clausura 2021 BBVA MX.

En lo que fue su primer partido en el banquillo de las Águilas, el estratega argentino resaltó la actitud del equipo. Y aseguró que seguirán creciendo a lo largo del presente torneo.

“Nosotros competiremos siempre por ganar, lo he dicho antes ya, ese es nuestro objetivo competir para aganar. Y ser cada día mejores, lo haremos a través de los entrenamientos. Seguiremos creciendo y me gustó mucho la actitud de orden, de no perderle la cara al partido, incluso cuando se fue Córdova. Tuvimos la del empate por poquito que no llegó Benedetti”.

Solari lamenta que América haya perdido con gol de penal.

América se quedó en tres puntos tras su triunfo ante Atlético de San Luis en la primer fecha. Para la Jornada 3 vuelve al Estadio Azteca contra FC Juárez el sábado 23 de enero próximo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.