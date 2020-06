Sneijder recuerda su fiesta con Megan Fox previo a un partido de Champions. El holandés sigue sorprendiendo con sus revelaciones. Tras revelar que en Madrid se hizo amigo del vodka y que pudo ser mejor que Cristiano y Lionel Messi, Wesley Sneijder confesó una divertida anécdota donde compartió fiesta con actores de Hollywood.

En entrevista con el diario holandés ‘De Telegraaf’, Sneijder relató que llegó a disputar un partido de Champions League tras una noche de fiesta con gente de Hollywood.

“Una vez fui a una fiesta con George Clooney, Megan Fox y algunas estrellas de Hollywood. Llegué a casa a las 6 de la mañana. Al día siguiente jugué contra el Werder Bremen en la Liga de Campeones. Jugué, marqué y di una asistencia. Si sale bien, no tienes miedo de repetir”, compartió Sneijder.

La fiesta de la que habla el holandés sucedió en la víspera del partido del 29 de septiembre de 2009 donde el Inter no tuvo piedad para vencer al Bremen por 4-0. Al final de la temporada, el conjunto italiano, dirigido por José Mourinho, acabaría levantando la Orejona.

“Estoy orgulloso de lo que he logrado en el fútbol. He sido internacional holandés en 134 ocasiones. Y he vivido la vida. Siento que tengo 76 años”, asegura el exfutbolista holandés.

Amigo del vodka

El exjugador neerlandés aseguró que durante su etapa como integrante de Real Madrid se hizo amigo del vodka.

“Era joven y disfrutaba el éxito y la atención. Pero algo debe haber salido mal allí. No había drogas, sino alcohol y rock and roll. Me acostumbré a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid. Todo lo que comes está cubierto con la cubierta del amor… implemente no me di cuenta de que la botella de vodka se convirtió en mi mejor amiga”, expresó Sneijder en su libro. “Todos tus pasos en falso son perdonados instantáneamente debido a tu estatus y popularidad. Incluso si caminaba la calle y gastaba miles de euros, o invitaba rondas a todo el bar. No puedo decir que me resistí lo suficiente”, agregó.

Por último, Wesley Sneijder mostró autocrítica y afirmó que no dio lo mejor de sí durante su etapa con Real Madrid. El que fuera mediocampista ofensivo detalló que en ocasiones su condición física no era la adecuada, pero expresó que sustituyó eso con su “inteligencia” futbolística, aunque aclaró que no estuvo a la altura del club español.

