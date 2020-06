Sindicato regaña a Tom Brady por realizar entrenamientos grupales. Pese a la alza de casos de COVID-19 en los Estados Unidos; Tom Brady y Russell Wilson organizaron un mini campamento de entrenamiento con sus compañeros de los Bucaneros de Tampa Bay y los Halcones Marinos de Seattle respectivamente. Sin embargo, este acto no fue bien recibido por las autoridades del Sindicato de Jugadores de la NFL.

NFLPA executive director DeMaurice Smith isn't happy to see players continuing to work out together despite a union advisory sent out last weekend saying they should stop doing so.

