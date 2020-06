Sindicato de Jugadores rechaza última propuesta de temporada de MLB. El Sindicato de Jugadores de MLB (MLBPA) rechazó la última propuesta de Grandes Ligas para acordar los parámetros salariales y de calendario de la temporada 2020. A través de un comunicado de prensa, la Asociación de Peloteros solicitó al comisionado, Rob Manfred, detallar la fecha y el lugar en el que comenzará la campaña y se negó a continuar con las negociaciones.

Major League Baseball Players Association Executive Director Tony Clark today released the following statement: pic.twitter.com/d1p3Oj4K70

“Sería inútil seguir dialogando con la liga. Es hora de volver a trabajar. Díganos cuándo y dónde”, expresó Tony Clark, director ejecutivo del Sindicato. “Exigimos que nos informe de sus planes antes del cierre del lunes 15 de junio”, declaró Bruce Meyer, negociador de MLBPA, en una carta dirigida a Dan Halem, comisionado adjunto.

Las Grandes Ligas tienen la posibilidad de decidir unilateralmente el rol de juegos y las condiciones en las que se disputará la campaña de 2020, tras llegar a un acuerdo con la Asociación de Jugadores en marzo pasado. Se espera que los equipos jueguen entre 48 y 55 partidos bajo lo accedido por ambas partes.

Si MLB opta por tomar este camino, el Sindicato podría entablar una demanda contra la Gran Carpa con el argumento de que se negó a realizar su “mejor esfuerzo para jugar tantos juegos como sea posible. Por su parte, Grandes Ligas también podría comenzar un litigio contra la MLBPA por la falta de negociaciones de “buena fe” en torno a los salarios de los peloteros.

MLB statement in response to the MLBPA pic.twitter.com/h9eZRCA1Lg

— Bill Baer (@Baer_Bill) June 14, 2020