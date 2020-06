Sindicato de Jugadores de la NFL pide no realizar entrenamientos grupales. Ante el incremento en el número de casos de COVID-19 en algunas entidades de Estados Unidos, el director médico del Sindicato de Jugadores de la NFL (NFLPA), Thom Mayer, sugirió a integrantes de los equipos no entrenar de manera grupal, con el fin de evitar un brote de esta enfermedad al interior de la NFL.

“Se les aconseja que es nuestra opinión médica consensuada que a la luz del incremento de casos de COVID-19 en ciertos estados, que los jugadores no entrenen juntos”, externó Mayer a través de un comunicado de prensa publicado por el NFLPA.

COVID-19 is pitching a perfect game at this point: #NFLPA medical director advises players to halt group workouts due to some states' COVID spikes https://t.co/3YYesWojIu via ⁦ @USATODAY ⁩

Asimismo, Meyer indicó que el objetivo del Sindicato es mantener a todos sus agremiados y familiares sanos por los próximos meses. “Nuestra meta es tener a todos los jugadores y sus familiares tan saludables como sea posible en los meses por venir”, agregó el director médico de la Asociación.

De acuerdo a Adam Schefter, periodista de ESPN, al menos dos integrantes de los Bucaneros de Tampa Bay fueron diagnosticados con COVID-19. Por su parte, este equipo informó que algunos miembros del club arrojaron un resultado positivo a una prueba, sin embargo, no detalló la identidad o puesto de estas personas.

Dr. Thom Mayer, the medical director for the NFL Players Association, is advising players not to work out together to prevent the spread of the coronavirus. https://t.co/pKvj8Nj08O

— SportsCenter (@SportsCenter) June 20, 2020