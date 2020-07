Sindicato de Jugadores de la NFL pide no jugar la pretemporada. Esta semana, se filtró en la prensa estadunidense que la NFL planeaba recortar la duración de su pretemporada, sin embargo, el Sindicato de Jugadores de la Liga (NFLPA) no había accedido a esto y analizaba el escenario que enfrentarán sus agremiados en las próximas semanas, cuando deban reportar a los campamentos de entrenamiento.

La #NFL decidió recortar la pretemporada de 2 a 4 juegos, pero la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA), no ha aceptado, buscan que no haya pretemporada, no quieren exponerse para partidos sin valor oficial. pic.twitter.com/w7Ys8URXtW

Ahora, según un reporte de ESPN, la NFLPA habría recomendado no disputar la pretemporada, debido al riesgo que conlleva realizar los encuentros en medio de la pandemia de COVID-19. Esta sugerencia llega después de que la junta de representantes de la Asociación de Jugadores votará a favor de no disputar encuentros, previo al comienzo de la temporada regular.

NFLPA board of player representatives voted unanimously on Friday to recommend skipping the 2020-21 preseason, a source told @dangrazianoESPN.https://t.co/Nq799dXdCY

