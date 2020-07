Simone Biles relata secuelas por abuso sexual de Larry Nassar. Simone Biles relató el abuso que sufrió a manos de Larry Nassar, otrora doctor del equipo de gimnasia de los Estados Unidos, en una entrevista con la revista Vogue. La multimedallista olímpica detalló que se dio cuenta que había sido abusada por el médico, una vez que leyó las declaraciones de Maggie Nichols, otra de las víctimas de Nassar.

.@Simone_Biles stars on the cover of our August issue! With the 2020 Olympics postponed and a shadow hung over American gymnastics, Biles–who is widely regarded as the greatest gymnast of all time—has had to be resilient as never before. (1/5) https://t.co/fPoNKoDNwD pic.twitter.com/6y4RxtMYAf

