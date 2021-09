Simone Biles desconoce cuándo superará sus problemas mentales. Simone Biles se sinceró en una entrevista con la revista New York y reveló que debió renunciar a participar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La multimedallista olímpica se cuestionó sobre cuándo será el punto en que pueda dejar atrás los problemas mentales que sufre y que generaron un debate en la comunidad deportiva.

“Solo quiero que un médico me diga cuándo voy a superar esto… Te operan y se arregla. ¿Por qué no puede alguien decirme que en seis meses esto se habrá acabado?”, dijo Biles durante la emotiva conversación.

🇺🇸🤸🏻‍♀️ Simone Biles se sincera sobre su delicado estado psicológico 😥https://t.co/NThSBzINPe — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 28, 2021

Asimismo, la gimnasta estadunidense recordó que fue una de las víctimas del depredador sexual y ex médico de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar, y que pensó en retirarse del equipo olímpico.

Simone Biles desconoce cuándo superará sus problemas mentales y recuerda las secuelas por el abuso sexual de Larry Nassar

“Debería haber renunciado mucho antes, cuando Larry Nassar estuvo en los medios de comunicación durante dos años. Era demasiado. Pero no iba a dejar que se llevara algo por lo que he trabajado desde que tenía 6 años. No iba a dejar que me quitara esa alegría. Así que lo superé en la medida en que mi mente y mi cuerpo me lo permitieron”, añadió.

Biles confesó que previo al inicio de Tokio 2020 sintió desconfianza sobre su participación. “En los momentos previos, me puse cada vez más nerviosa. No me sentía tan segura como debía con todo el entrenamiento que llevábamos”, señaló.

Simone Biles sobre sus problemas de salud mental en Tokio 2020: "Es un milagro que aterrizara de pie en el ejercicio de barra" https://t.co/FrhtGRXK2k pic.twitter.com/JYIaC5U7rZ — Omar Fernando Cano Contreras (@omarcanoc23) September 28, 2021

Simone Biles sufrió problemas de desorientación durante su rutina inicial en los Juegos Olímpicos y se perdió gran parte de las finales de gimnasia. La histórica atleta estadunidense regresó para la final de barras y se llevó una medalla de bronce.

