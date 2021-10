Simeone: Me hubiera gustado jugar Mundiales cada año.

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dio su opinión sobre la realización de un mundial cada dos años y destacó que como jugador le habría gustado que así fuera esa competencia. En próximos días, FIFA y técnicos como ‘Tata’ Marrtino discutirán el tema.

“De jugador me habría gustado jugar todos los Mundiales año tras año, porque es apasionante, especial, diferente y muy bonito. De la parte de entrenador, es normal que queremos tener los jugadores nosotros. Esta temporada hay un montón de parones. Pero, sinceramente, no me importa. Me importa el partido de la Real Sociedad”, recalcó.

Los apretados calendarios, las convocatorias constantes, los parones por fecha FIFA y lesiones que conlleva, hacen que ‘Cholo’ Simeone entienda que se necesita dinero, así que los reclamos quedan de lado.

Patrice Evra revela que fue víctima de abuso sexual

Inicia Veracruz con oros el Para Atletismo CONADE 2021

“Se puede opinar, se puede reclamar, se puede protestar, pero la televisión manda, el dinero manda, las empresas crecen y los clubes y las selecciones necesitan dinero. Y nosotros estamos en el medio, donde puedes reclamar, opinar, protestar, pero al final la vida es la que es para todos”, abundó.

Simeone dejó claro que la selección es una prioridad para los futbolistas y, aunque la decisión depende solo de directivos, considera que la mejor versión de los futbolistas va en decadencia.

“Por más que uno pueda opinar sobre las situaciones que se proponen, la decisión final no corre de parte ni de los entrenadores ni de los jugadores. Me pongo en el lugar del futbolista de selección y yo quería ir siempre a jugar con mi selección”.

Simeone: Me hubiera gustado jugar Mundiales cada año.

“Es muy difícil decirle ‘no’ a tu selección. La vista de los futbolistas en sus mejores versiones va cada vez a peor, pero eso no depende de nosotros”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen