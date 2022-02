Simeone asegura que Herrera hizo un partidazo.

El técnico del Atlético de Madrid asegura que recuperaron la seguridad defensiva.

Diego Pablo Simeone, director técnico del Atlético de Madrid elogió a su equipo tras la victoria 0- 3 sobre el Osasuna, destacando que el mexicano Héctor Herrera “hizo un partidazo”.

“Veníamos de un golpe duro y era difícil porque teníamos pocos días para preparar este partido”, señaló Simeone en la conferencia post partido.

“Un gran partido de Vrsaljko nos permitió explotar las características buenas de Marcos en ese paso hacia adelante, tanto Joao como Luis hicieron un gran trabajo para que el equipo esté junto”, destacó.

El mexicano Héctor Herrera volvió a la titularidad, jugando partido completo y el técnico lo recordó: “Herrera hizo un partidazo, Koke creció muchísimo en referencia a los partidos anteriores”, dijo el estratega argentino.

La última ocasión que Herrera había jugado un partido completo fue ante la Real Sociedad de San Sebastián el 19 de enero pasado, un encuentro que los colchoneros perdieron 2-0.

“Lo más importante es la victoria y sobre todo lo que mostramos dentro de la cancha”, dijo Herrera al finalizar el partido. “Ser contundentes adelante y atrás para no encajar, pero creo que eso se notó hoy, la unión, el trabajo y el sacrificio del equipo”, aseguró.

“Físicamente (me siento) muy bien y con la pelota en lo defensivo me he sentido muy bien, a veces cuando no tienes mucha partcipación. Cuando trabajas aparte se trabaja bien, creo que esas oportunidades que te dan tienes que estar preparado para poder ayudar al equipo”, continuó el jugador.

