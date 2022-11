Siete estrategias para influir en las elecciones de un estudiante.

Don Roberto Matosas / El Dictamen

Un decano de la universidad me reconoció recientemente una verdad obvia. Él dijo: “Cuanto más viejo me hago, más diferentes se vuelven los estudiantes”.

Dijo esto, con la lengua firmemente plantada en la mejilla, pero sabía exactamente lo que quería decir. La brecha generacional, un término acuñado por primera vez por el editor de la revista John Poppy en la década de 1960, es más real hoy que nunca. Este decano de la universidad admitía que los niños no se sentían tan diferentes cuando comenzó su carrera, pero a medida que envejecía, se instaló el cronocentrismo. Nos quedamos atrapados en el punto de vista de nuestra estación de vida y nos resulta cada vez más difícil conectarnos con una persona joven, y mucho menos conectarnos con ellos.

El secreto es entender cómo “empujar”.

Muchas decisiones, actitudes y comportamientos están influenciados por simples “empujones” de otros. En otras palabras, los jóvenes no piensan profundamente en la mayoría de las decisiones que toman. Están influenciados por empujones sociales. Por ejemplo, durante la pandemia, los fabricantes de chicles notaron una caída del 20 por ciento en las ventas. Eso es medible. ¡Una compañía de chicles de $ 20 millones vio caer las ventas en $ 4 millones! ¿La gente decidió dejar de comprar chicle en los últimos dos años? Probablemente no. El cambio probablemente se debió a que la mayoría de las personas compran chicle cuando pagan en una tienda de comestibles o farmacia. Cuando estábamos en cuarentena, visitamos menos esas tiendas. Ver chicle en el estante, justo al lado de las barras de caramelo, ya no era un factor.

No hubo ningún empujón.

¿Qué significa empujar a los jóvenes?

Hace años, leí el libro, Nudge, del economista Richard H. Thaler y Cass R. Sunstein. En Nudge, los autores proponen una serie de reformas, “empujones”, que nos permiten ayudar a las personas a tomar mejores decisiones sin restringir su libertad de elegir. Esto es especialmente cierto cuando guiamos a los jóvenes. La premisa del libro es que ninguna opción es neutral porque la forma en que se presenta, incluso si es aleatoria, afecta la forma en que las personas se involucran con ella, por lo que las escuelas, los gobiernos, las empresas y los líderes deben enmarcar las opciones de manera que puedan mejorar las decisiones de los jóvenes.

Debemos tener en cuenta que nuestro objetivo no debe ser controlar, sino conectar. Los estudiantes deben aprender a “poseer” sus elecciones y desarrollar un locus de control interno. Por lo tanto, empujarlos no se trata de imponer un comportamiento. Thaler y Sunstein llaman a su enfoque para diseñar opciones “paternalismo libertario”, que implica la libertad del libertarismo combinada con la buena voluntad del paternalismo.

Esto significa que usted es intencional acerca de su orientación y mensaje.

Esto también significa que eres laissez-faire acerca de permitirles elegir.

Siete ideas para empujar a los estudiantes

A continuación hay un puñado de ideas que he aprendido desde que comencé a enseñar a los estudiantes en 1979. Mientras que las generaciones cambian, el núcleo de la ciencia del comportamiento es bastante atemporal. Echa un vistazo a estas ideas.

Haz visible una buena elección.

¿Recuerdas el empujón de la goma de mascar? Los productos que los gerentes de las tiendas quieren impulsar se colocan a la altura de los ojos. Un maestro colocó un “reloj de cuenta regresiva para los finales” cerca de la puerta. ¿Cómo podría colocar sus mensajes clave que desea que los estudiantes hagan en un lugar visible para recordarles?

Construir una relación más allá de su trabajo o estudio.

Podemos olvidar la influencia que construimos con un estudiante cuando mostramos interés en él más allá de la materia que enseñamos o su asignación de trabajo. ¿Por qué no cultivar conexiones personales con ellos y ver cómo las relaciones más profundas y la empatía los empujan a una conducta positiva?

Influir en sus influencers.

Casi todos los estudiantes siguen a otros más influyentes que ellos. ¿Podrías identificar a esos influencers (incluso en las redes sociales) e influir indirectamente en tus jóvenes empujándolos? Hice esto con algunos de los influencers de mis hijos y valió la pena en sus elecciones.

Anticípese a los errores.

Conozco a un padre y una hija que acordaron un toque de queda, pero ella seguía perdiendo la noción del tiempo. Adquirió el hábito de llamarla unos minutos antes del toque de queda y colgar. Anticipándose a sus hábitos, la mantuvo en el camino con un empujón. Esto puede cultivar nuevos hábitos.

Limite las opciones.

Un vendedor probó una teoría frente a una tienda. Instaló dos mesas con productos similares: una tenía treinta opciones, la otra solo tres. Encontró que más personas visitaban la mesa con opciones más amplias, pero más compraban de la mesa con menos. Menos opciones empujan a los niños a tomar decisiones.

Aprovecha el humor de las redes sociales.

Las plataformas de redes sociales son un hábitat natural para los estudiantes. Y prefieren publicaciones divertidas. ¿Qué pasaría si utilizaras el humor en tus mensajes clave y vieras esas ideas obtener vistas y compartir? Ve a donde están. Esto está empujando en su mejor momento para la generación emergente de hoy.

Ofrecer incentivos.

Los humanos son conocidos por responder a los incentivos, pequeñas ventajas que facilitan la elección. No estoy hablando de soborno, pero ¿por qué no ofrecer un incentivo o dos que hagan que elegir sea más fácil de hacer? Un maestro ofrece cupones de bonificación en clase por las decisiones correctas. Conozco a una madre que le pagó a su hijo de 12 años $ 1,800 para mantenerse alejado de las redes sociales hasta que cumplió 18 años. Lo hizo.

Llámalo un empujón. La influencia se profundiza y la energía cambia a medida que encontramos formas de empujar las opciones.

Fuente: Tim Elmore, Noviembre 15, 2022.

Siete estrategias para influir en las elecciones de un estudiante.

Victoria de Diablos-Guerreros sobre El Águila-Bravos.

Asociación Estatal de Beisbol se reúne con autoridades

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ