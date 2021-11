Sidral Aga Racing Team con alineación completa.

Es momento de un regreso muy esperado por el Sidral Aga Racing Team, tras poco más de dos años, el equipo tapatío volverá a competir en NASCAR PEAK México Series con el regreso del campeonato al Trióvalo de Cajititlán los días 13 y 14 de noviembre con una lucha intensa por el liderato y dos nuevos rostros que se suman a la alineación para esta competencia.

Dos años han pasado desde la última carrera de NASCAR PEAK en Guadalajara y haciendo más especial la carrera de casa que tendrá público en las tribunas bajo todas las medidas dictadas por las autoridades. Teniendo un programa que contempla calificación el día sábado, mientras la competencia pactada a 130 giros o 100 minutos. Se realizará el domingo 14 en punto de las 2 pm.

Salvador de Alba Jr. llega a este compromiso empatado en el liderato con el auto #48 Sidral Aga/ Red Cola. Valero México sumando 365 unidades al igual que Rubén García Jr. Por lo que esta será una gran oportunidad para dar un paso pensando en el título al ser una pista que conoce a la perfección y en la que ya ha salido victorioso.









“Estamos en momentos cruciales de la temporada pensando en el título, empatados en el liderato y con la carrera de casa en puerta. Habrá que concentrarnos en hacer un buen trabajo para buscar la victoria, dándole lo que merece al equipo. Y a los aficionados que han estado esperando este regreso”, comentó Salvador.

Además, también en la categoría PEAK se dará el regreso de Enrique Baca, integrándose para esta carrera al equipo jalisciense para tomar el volante del auto #42 Sidral Aga/ Grupo Surtidora- Sapisa/ Gasolineras Grupo Jurado. Con el que querrá tener una carrera importante en su debut.

“Muy agradecido con la oportunidad que el equipo me está dando. Regreso a Nascar Peak, es una oportunidad importante en mi carrera al estar con un equipo que ha dado grandes resultados en los últimos años. Y bueno, más que contento y agradecido con todos los que están haciendo esto posible”, dijo Enrique Baca.

En Nascar Challenge, Marco Marín quiere volver al podio con el auto #63 Póker/ Health Solution/Sidral Aga esta ocasión en una pista que ya conquistó durante su paso por la categoría de desarrollo, Trucks México. Hasta ahora ha logrado sumar un total de 235 puntos que lo ponen en el lugar 5 general.

Con el #64 Skarch/ NECORE/ Sidral Aga, Ricardo Abarca viene de realizar una gran carrera en San Luis Potosí. V viviendo ahora su primera carrera en el trióvalo de 7/8 de milla con el Team Aga, compromiso fuerte ante una de las aficiones más entregadas del país. Por el momento se coloca en la sexta posición general con 227 unidades.

También luciendo los colores del Sidral Aga y con el apoyo del ANVI Motorsport, el piloto de 24 años David Reyes. Quien ha formado parte de este equipo en diversas competencias de kartismo. Subirá por segunda ocasión a Trucks México Series con la camioneta #3 Sidral Aga/ Jaloma/ Grupo Ascencio/ Arroz Progreso. Teniendo ya una carrera en la categoría en la que además subió al podio en la tercera posición.

“Sinceramente me siento muy emocionado y agradecido con el equipo por esta oportunidad que se me está dando y más siendo la carrera de casa. Me he preparado muy fuerte para esto. Y estoy seguro de que podremos hacer una buena carrera en esta segunda experiencia en la categoría, en donde pude subir al podio en esta misma pista”. Finalizó Diego.

