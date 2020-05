Siboldi sobre la cancelación: “Los futbolistas querían jugar”. Este viernes, las autoridades correspondientes pospusieron el sueño de miles de cementeros de ver a su equipo campeón. Si Cruz Azul quiere dar la vuelta olímpica en la Liga MX, deberá esperar hasta el Apertura 2020, situación que ve con buenos ojos su técnico, Robert Dante Siboldi.

En entrevista con Jorge Ramos y su Banda, Siboldi confesó que le hubiera gustado completar el Clausura 2020 sin importar las fechas. Además, el ‘Flaco’ considera que tardará mucho tiempo en eliminar por completo el riesgo de contagio.

Tras 10 jornadas, Cruz Azul marchaba como líder de la clasificación con 22 puntos. Mucho se especuló con darle la corona a la Máquina por su condición de líder sin embargo, para Siboldi fue una buena decisión declarar desierto el trono.

“Los futbolistas querían jugar, cada quien puede opinar lo que quiera, por ejemplo Rafa (Baca) dijo que si no había condiciones de seguridad, prefería no jugar, pero si vamos a esperar a que el riesgo este en cero, entonces esperemos a que esté la vacuna”, afirmó Siboldi, quien estuvo de acuerdo en que no se haya declarado campeón a su equipo.