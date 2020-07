Siboldi no se quedará callado cuando le griten.

Al final del partido , Robert Dante Siboldi y Ricardo Tuca Ferretti se cruzaron en la cancha, lo mismo ocurrió con Guido Pizarro con quien intercambió algunas palabras subidas de tono.

En conferencia de prensa, el estratega celeste dejó claro que son cosas del futbol, que lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha y que no pasa nada, que no hay ningún problema.

“No pasa nada, cosas de futbol. Lo que pasa en la cancha se queda ahí. A raíz de los penales se suscitaron gritos y yo no me voy a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar. Fue intercambio de palabras”.

Habló sobre lo cerrado que estuvo el partido, lo difícil que fue y lo táctico entre Cruz Azul y Tigres. Resaltó al rival y recalcó que los goles fueron a balón parado por lo parejo que estuvo.

“Fue un partido muy parejo, un rival muy difícil, Tigres es un gran equipo, con un gran entrenador. Los goles cayeron a balón parado porque fue muy trabado”.

Valoró el pase a la final y dejó claro que estos torneos se juegan con la misma seriedad que la Liga MX, pues para Cruz Azul no hay amistosos y el equipo tiene que salir a ganar todo lo que juegue.

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, técnico de los Tigres, trató de alejar a su jugador quien solo le gritaba a Siboldi y buscaba pleito.

