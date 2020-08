Shohei Ohtani sufre lesión de antebrazo y no podrá lanzar. Shohei Ohtani regresó como lanzador en esta temporada de Grandes Ligas, sin embargo, su retorno fue de corta duración. Este lunes, los Angelinos de Anaheim anunciaron que el japonés no podrá jugar como pitcher por un periodo de cuatro a seis semanas, debido a una lesión muscular en su antebrazo.

“Un tiempo general para comenzar una progresión en sus lanzamientos tras esta lesión es de cuatro-seis semanas. Él estará viajando a Seattle y sus estatus como bateador designado estará día a día”, expresó Billy Eppler, gerente general de los Angelinos, sobre la lesión de Ohtani.

Shohei Ohtani is not expected to go on the IL. He is expected to continue as the #Angels primary designated hitter.

What is uncertain is Ohtani’s status as a pitcher. https://t.co/m7kCZDwjIg

