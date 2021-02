Shocker confiesa que recayó en el alcoholismo y en las drogas. Shocker llegó a ser una de las grandes figuras de la lucha libre y a ser querido por los aficionados a este deporte. Sin embargo, su vida ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses. Jair Soria Reyna, su verdadero nombre, confesó que recayó en el alcoholismo, e incluso en las drogas, tras divorciarse de su expareja hace un año.

“Vivo solo, me divorcié desde hace un año. Mi última relación no funcionó, yo estaba tomando demasiado, la metí a estudiar y me dejó por otro. Tenía más dinero que yo. Pero pues yo estaba tomando, recaí. Llegué a probar drogas, siempre he estado relacionado a mucha fiesta”, confesó el 1000% Guapo en plática con la youtuber Badabum.

Asimismo, Shocker dio a conocer que ha vendido tacos desde el inicio de la pandemia de COVID-19, para poder subsistir. El famoso luchador rechazó que vaya a volver a los cuadriláteros mientras no se permita el acceso de los aficionados, situación que espera pronto se dé.

“El ring ya vendrá después. No me gusta lucha sin gente, soy un showman. La Lucha Libre sin público no me gusta, pero pues ahorita no hay nada”, agregó Soria Reyna.

Shocker tiene su puesto de tacos en los alrededores de la Arena México y todas las noches atiende a los comensales y aficionados, que no solo llegan a comer, sino a conocer a su ídolo. Mientras espera el regreso de la normalidad en el deporte, Jair Soria detalló que volverá al gimnasio para ponerse en forma y estar listo para su esperado retorno a las luchas libres.

