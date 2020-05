Shaquille O’Neal pide cancelar la temporada de la NBA. A casi dos meses de haber suspendido de manera indefinida su temporada, la NBA no da muestras claras de una posible fecha de reanudación de las accione. Por lo anterior, Shaquille O’Neal, ex estrella de los Lakers de Los Ángeles, pidió que se dé por terminada la campaña y que los esfuerzos se enfoquen en regresar a las arenas para el próximo año.

"Shaquille O'Neal on NBA: 'I think we should scrap the season'" https://t.co/eV8U9Sj7Rw #NBA #ShaquilleONeal #season

