Shaquille O’Neal ayudó a mujer tras accidente.

El exastro de Lakers y Heat se orilló en una carretera de Florida para mostrar su buen corazón.

El miembro del Salón de la Fama y cuatro veces campeón de la NBA , Shaquille O’Neal demostró nuevamente su buen corazón al ayudar a una mujer que se quedó detenida con su auto en una carretera después de sufrir un accidente, una ponchadura de llanta el lunes 13 de julio.

En las imágenes difundidas apenas el martes por parte de la policía del condado de Alachua, en Florida, a través de redes sociales, se ve a Shaquille O’Neal en la escena para apoyar y solicitar la ayuda a la policía del estado.

El exbasquetbolista, quien vive en la zona de Orlando, transitaba por la carretera interestatal 75, cerca de Gainesville, cuando vio que la mujer se paró al lado del camino, acudió para dar el auxilio solicitado.

O’Neal permaneció con la mujer hasta que llegó la asistencia al lugar y en el video divulgado, los agentes policiacos agradecieron al Shaq por haber apoyado y se escucha que la conductora les dice a los policías que tuvo un problema con el neumático, lo que la obligó hacerse a un lado.

Shaq with the assist: NBA legend Shaquille O'Neal stopped to help a driver who was having car trouble on Interstate 75 near Gainesville, Florida.

Deputies shared the dashcam video on Facebook and thanked O'Neal for his assistance. https://t.co/lY0asX4sDj pic.twitter.com/fQ0km5uC57

— ABC News (@ABC) July 14, 2020