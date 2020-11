Shane Bieber y Trevor Bauer ganan el premio Cy Young. El pícher de los Indios de Cleveland, Shane Bieber consiguió el premio Cy Young de la Liga Americana al obtener todos los votos de la Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos (BBWAA). Bieber obtuvo la triple corona de las Grandes Ligas y reafirmó su lugar como uno de los mejores lanzadores jóvenes de la MLB.

Shane Bieber is your 2020 American League Cy Young Award winner, and there was never a doubt. #OurTribe pic.twitter.com/uSrksMhM39

Shane tuvo marca de 8-1, 122 ponches y un promedio de carreras limpias admitidas de 1.63, lideró estas categorías en la Gran Carpa. Bieber es el primer pícher en ganar la triple corona desde que lo consiguiera Johan Santana en 2006 con los Mellizos de Minnesota. Además, es el primero en ganar de manera unánime este premio desde que lo consiguiera Clayton Kershaw en 2014 con los Dodgers de Los Ángeles.

Shane Bieber is the 5th pitcher in @Indians franchise history to bring home the Cy Young Award. pic.twitter.com/ugxojJMDRe

Kenta Maeda, Minnesota, terminó en el segundo lugar de la votación y el corano Hyun-Jin Ryu, Azulejos de Toronto, terminó en la tercera posición.

Por su parte, Trevos Bauer ganó el Cy Young en la Liga Nacional e hizo historia con los Rojos de Cincinnati. El exlanzador de los Indios se convirtió en el primer pícher en la historia de esta franquicia en ser galardonado con este reconocimiento.

We couldn't see it any other way…

Trevor Bauer is the 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝐂𝐘 𝐘𝐎𝐔𝐍𝐆 𝐀𝐖𝐀𝐑𝐃 𝐖𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑, the first Reds pitcher ever to win the honor!#CyBauer pic.twitter.com/3MO3nnPpAN

— Cincinnati Reds (@Reds) November 11, 2020