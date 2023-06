Sevilla y la Europa League: una historia de amor.

Emociones Compartidas. Carlos López Gutiérrez de Velasco.

Se ha dicho muchas veces que en el futbol no juega la camiseta y que son once contra once con toda la igualdad de oportunidades, la verdad es que no siempre es cierto. El escudo impone y las narrativas impactan. No es para que me crean a mí, basta ver lo que fue el desarrollo de la última temporada del Sevilla Fútbol Club que pasó de pelear el descenso en su liga a estar clasificado para la próxima UEFA Champions League tras salir campeón de lo que es su patio de juegos, la UEFA Europa League.

Desde 2006, son siete finales que disputa y siete campeonatos que consigue. No es tema menor la facilidad con la que ha competido en los últimos veinte años. En el camino ha dejado con la de plata a rivales como el Liverpool de Unai Emery y, en esta ocasión, se proclamó vencedor ante la Roma de José Mourinho, que venía salir campeón de la UEFA Conference League y nunca había perdido una final europea.

Lo del Sevilla en la competición naranja es de particular interés por como logra transformar sus temporadas. Esta campaña liguera fue bastante triste para los Blanquirrojos, estuvieron gran parte del torneo peleando en zonas de descenso con un fútbol muy por debajo de lo acostumbrado y después, sí, lograron levantar, pero, no terminaron ni entre los ocho primeros. Por posición de tabla, que fueron los décimos, no alcanzaban ni el tercer nivel de los torneos de clubes europeos, pero se acordaron de que tenían pendiente jugar las rondas de eliminatorias de la Europa League y, una vez más, dejando a rivales considerablemente superiores en el camino, vencieron.

Sin ser equiparable, porque dentro del fútbol hay que respetar los rangos y niveles, es parecido a lo que ocurre con el Real Madrid en la Champions. El año pasado, el club blanco no fue superior a ninguno de sus rivales de eliminación directa en la máxima justa de equipos europeos, pero el escudo ganó por sí mismo y se coronó por decimocuarta vez. Y algo así empieza a ocurrir con el Sevilla en la segunda competición de UEFA; cuando los de Andalucía van avanzando, los demás se hacen para un lado.

IVÁN, GENIO INFRAVALORADO

El fútbol puede ser injusto a veces y no sólo en tema de resultados, también de reconocimientos. En todo este escenario del Sevilla como jefe absoluto de la UEFA Europa League, hay un hombre que fue clave en 2014 ante Benfica, se fue al Barcelona para formar parte del último gran equipo culé que lo ganó todo y, al terminar, regresó a casa para levantar la séptima con los Sevillistas. Sin embargo, en las conversaciones populares y el recuerdo colectivo de los grandes nombres de la época, no suele ser de los más recurrentes. Pero debería.

Iván Rakitić, el croata que ha sido eclipsado por su compatriota y balón de oro, Luka Modrić, ha sido y es mucho más futbolista de lo que se le menciona. Un genio total del medio sector, desde la función de interior hasta un media punta efectivo, ha logrado prácticamente todo en su carrera y es un talentazo de los que no se ven muy seguido.

Una leyenda total, a nivel clubes y selección. El tiempo le dará su lugar.

