Sevilla ilusiona a Veracruz por revivir a Tiburones Rojos.

Canal 6 de Multimedios y Mediotiempo.com cuentan cómo van los avances.

El secretario de finanzas del estado de Veracruz, José Luis Lima Franco, aceptó en entrevista con Jesús Barrón del Canal 6 de Multimedios que ya han habido pláticas con el equipo andaluz, además de que el club español ya tiene conocimiento de que la Liga MX pide 20 millones de dólares para “reinstalar” la franquicia en el Puerto Jarocho.

“Lo que hay que desembolsar con la FMF para regresar a Primera División son 20 millones de dólares, es lo que nos está pidiendo para volverlo a afiliar (al Tiburón).

El tema que hay que revisar es que si ya entramos con un proyecto sólido, podríamos revisar puntualmente los pasivos (deudas del anterior Tiburones), platicar con los acreedores que se quedaron del anterior equipo para ir haciendo un plan a pagos, para ir difiriendo los pasivos”.

El integrante del gabinete precisó que ya teniendo la certeza de que el Sevilla quiere invertir para regresar al Tiburón a Primera División, el interés del gobierno de Cuitláhuac García es ayudar en la medida de lo posible.

“Con esta posición, pagando los 20 millones y teniendo el respaldo de este grupo de inversionistas español, el gobierno del estado y este grupo importante, el Sevilla. Creo que sin problemas podríamos ir trabajando con la Federación para ir viendo los pasivos, platicando con los acreedores y ese sería el primer paso”.

“Los acreedores lo primero que quieren es que se les pague, pero ya si llegamos con una propuesta formal que diga ‘queremos pagar pero también queremos facilidades’, yo creo que podríamos echar a andar el proyecto”.

Si bien Lima Franco precisó que en Veracruz están con la disposición de darle facilidades al Sevilla para que invierta en el Puerto Jarocho, la intención es que entren al quite empresarios mexicanos para que ellos también sean parte del nuevo proyecto.

“Platicamos con ellos y les decimos que el gobierno del estado está con la mejor disposición de trabajar juntos. Hay muchos empresarios veracruzanos que estarían dispuestos a entrarle a este proyecto”.

“Nosotros haremos nuestro trabajo para que también sean partícipes del proyecto y que se le inyecte al equipo más liquidez. Que no solo el equipo se regrese a primera sino que compita por ser campeón”, precisó.

KURI YA NO TIENE NINGUNA RELACIÓN

Por otra parte, el secretario de finanzas precisó que Fidel Kuri Grajales ya no tiene ninguna participación en el nuevo proyecto.

El Estadio Luis “Pirata” de la Fuente ya no lo administra bajo el Comodato que tenía desde la administración de Javier Duarte. Ya que este terminó cuando el equipo fue desafiliado de la Primera División.

Con ello, el nuevo Tiburón Sevillano podrá jugar en el Pirata y tener el nombre de Tiburones Rojos.

“No (ya no lo administra), el comodato está supeditado a que el equipo estuviera en Primera, el equipo está desafiliado. Y ya no está en Primera División, pero el estadio vuelve a pasar al gobierno del estado y también el nombre”, afirmó Lima.

“Él (Kuri) ya no será parte de este equipo, está totalmente fuera de la Federación, es algo que dejó muy definido la FMF. Es una persona non grata para la FMF, nosotros no tenemos ninguna relación con ellos”.

“La intención es llegar con un grupo formal de inversionistas, que sea serio, que no nos pase lo que pasó con este personaje. Pero hoy el gobierno del estado ya no tiene ninguna relación con él”.

(Texto Mediotiempo.com/Foto Antonio Páez).

