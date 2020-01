Sevilla da por hecha la salida de Javier Hernández. Durante la presentación de Youssef En-Nesyri como refuerzo de Sevillas, Julen Lopetegui, entrenador del club, y Ramón Rodríguez Verdejo, director general, aseguraron que es prácticamente un hecho la salida de Javier Hernández de la institución andaluz e informaron que las negociaciones con Galaxy de Los Ángeles para la venta del atacante se encuentra en la recta final.

“Sobre Javier (Hernández), llevamos un tiempo negociando con un club de la MLS, estamos en la recta final. Esperamos que pueda haber noticias en breve”, señaló ‘Monchi’ en conferencia de prensa. En el mismo sentido, el directo señaló que el arribó del delantero En-Nesyri sirve para tapar el hueco que dejará en el plantel el Chicharito.

Por su parte, Lopetegui explicó que Hernández Balcázar solicitó su salida de Sevilla debido a la poca actividad que ha tenido con esta escuadra. El ex estratega de la Selección de España deseó éxito al Chicharito en el siguiente paso de su carrera.

“En el futbol los tiempos se reducen mucho y hay nuevos mercados. Cosas que se cocían con más tiempo, ahora ese tiempo se reduce. A partir de ahí, él ha decidido salir y le deseamos lo mejor en el futuro”, declaró el director técnico de Sevilla.

Javier Hernández está a solo horas de convertirse en la nueva figura del futbol de la MLS con Galaxy de Los Ángeles. De acuerdo a reportes de la prensa estadunidense, el máximo goleador de la Selección Mexicana será el jugador mejor pagado de la liga.

Incluso, la escuadra californiana habría solicitado al mediocampista Joe Corona que deje en libertad el número 14, el cual sería asignado a Hernández, quien suele portar en su playera estos dígitos.

