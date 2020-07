Setién sobre el fiasco: “Soy el máximo responsable”. Tras la derrota en casa ante Osasuna, aparecieron las caras largas en Barcelona. Lionel Messi explotó y pronosticó una derrota ante Napoli en Champions League. En tanto, Quique Setién, timonel de los catalanes, aseguró que afrontarán el partido con una ‘cara distinta’.

“Soy el máximo responsable. Me encuentro capacitado y con energías, por supuesto. Estoy convencido de que vamos a ser un equipo diferente. Con una actitud anímica a tope y que afrontaremos la Champions con las máximas garantías. Hasta ahí puedo controlar. Lo demás no puedo controlarlo. Estas situaciones ya las he vivido. Me desgasto en lo que tengo que desgastarme”, señaló el español en conferencia de prensa tras caer ante Osasuna.