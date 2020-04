Serna recibió ayuda de Maradona para sobrellevar su retiro.

El colombiano reveló una charla íntima y una acción de Diego que lo ayudaron a levantarse después de dejar el futbol profesional.

Mauricio Serna se ganó muy rápido el corazón de los hinchas de Boca gracias a saber interpretar el gusto de los simpatizantes xeneizes y a una serie de logros increíbles durante el inicio de la era de Carlos Bianchi.

Si bien siempre se supo de su buena relación con Diego Maradona, pocas veces había contado lo que el 10 hizo por él cuando estaba bajoneado por su retiro.

“Cuando se hizo pública la noticia de mi retiro la primera persona que me llamó fue Diego Maradona. Me preguntó cómo estaba, cómo me sentía”.

“Le dije que era un golpe duro, pero que lo tenía que asimilar. ‘Siempre me invitas a Medellín, así que mañana aterrizo a la 1 de la tarde’, me dijo”.

“Y así fue, al otro día llegó a Medellín y estuvo una semana acá acompañándome. Ese es Diego, por eso lo quiero mucho”, expresó Chicho en una extensa entrevista con Infobae.

“Fue un momento difícil, complejo para mí. Pero Diego vino para acá y me ayudó. Imaginate lo que era la ciudad con Maradona. Pasamos muy bueno, fueron días felices, pero cuando se fue, el dolor lo tenía y me costó”, agregó.

Sin embargo, el dolor no quedó ahí y tuvo que recibir una enseñanza por parte de su esposa Cristina.

“Me encerré dos meses en mi habitación. No compartía con mis hijos, no los llevaba al colegio, al cine, a un centro comercial, a un parque de diversiones, nada”.

“Me levantaba, me bañaba y me tiraba en la cama. Así estuve dos meses hasta que mi mujer se iba a enloquecer, me entregó una máquina de afeitar y me dijo palabras claritas”.

“Me hacés el favor y te afeitas, te pones esta ropa y te vas a la calle. Ahí hay plata y vete a la calle”.

“Y si querés irte para donde las putas, te vas para donde las putas, pero no te aguanto más en casa”.

“No quiero verte más en casa tirado ahí como un ente”, detalló el ex volante central.

Sobre lo que pasó después, el colombiano dijo: “Yo pensé ‘mierda, ¿esto es verdadero? ¿Es real? ¿Salir con permiso? Me organicé, me vestí, agarré mi camioneta y me fui”.

“A los 5 minutos en una esquina me frené y dije ‘¿qué voy a hacer, a dónde voy?’. Di marcha atrás, volví a casa, abracé a mi esposa y entendí lo que ella quería que hiciera”.

“Me hizo saber que había llegado mi momento y que seguramente no era como pensaba, pero era así. Fueron fuertes las palabras, pero las entendí claramente”.

“Ahí le di un vuelco, empecé a mirar opciones y posibilidades y arrancó una nueva etapa en mi vida”.

“Es difícil el retiro porque uno cree que no sabe hacer nada más, que sólo es madrugarse, entrenar, cumplir horarios, una disciplina bien preestablecida y atender a la gente, pero no, hay otra vida que hay que llevar y entender”.

