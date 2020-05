Serie A podría reanudar su temporada entre el 13 y 20 de junio. La Serie A continúa a la espera de reanudar su temporada, sin embargo, esta no sería tan larga. De acuerdo a Vicenzo Spadafora, ministro de deportes, el campeonato italiano se podría reanudar entre el 13 y el 20 de junio, tras la revisión del plan sanitario propuesto por la Federación Italiana de Futbol (FIGC).

Yesterday, May 25 Ventura charges returns to their training camp located at C.S Mary Rosy. Salernitana Calcio were occupying 7th position with 42 points before the pandemic. According to Italy minister of Sports Spadafora football can return in June 13th or 20th June. pic.twitter.com/R7fnObDY4H

