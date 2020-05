Serie A pide al gobierno de Italia flexibilidad para reanudar su temporada Con la mira puesta en la reanudación de su temporada, la Serie A pidió al gobierno de Italia que permita la implementación de un plan sanitario “menos riguroso”. Tras sostener una videoconferencia con la Federación de Futbol Italiana (FIGC), la Federación Italiana de Médicos Deportivos (FMSI) y médicos de la liga, los directivos del Calcio mandaron su propuesta a las autoridades.

“Se han analizado los puntos del protocolo que son difíciles de cumplir y se han elaborado; con espíritu constructivo, unas integraciones que puedan resolver los problemas”, expresó en un comunicado de prensa.

Italian football leaders have asked the government to reconsider the medical protocol it has authorised as a condition for allowing @SerieA to re-start after the #coronavirus stoppage.https://t.co/FKZj9qkAs2

— Firstpost Sports (@FirstpostSports) May 15, 2020