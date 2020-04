Serie A estaría cerca de reanudar sus entrenamientos. Italia ha sido uno de los países más castigados por la pandemia de COVID-19. Decenas de miles de personas contrajeron este padecimiento y otras murieron a causa de esta enfermedad. El futbol no fue ajeno a la crisis sanitaria. La Serie A fue suspendida hace casi dos meses, incluso antes que otras ligas de Europa, sin embargo, esta situación estaría próxima a cambiar.

OFFICIAL: Serie A to resume training from May 4

Players can train individually from May 4 and in groups from May 18 as Italy begins to ease its coronavirus lockdown pic.twitter.com/AaqMgYmC1j

— B/R Football (@brfootball) April 26, 2020